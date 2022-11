As atrações deste semana no Teatro Oficina do Estudante Igautemi Campinas começam na sexta-feira, 11, às 21h, com o stand-up “A gente vévi”, do humorista Emerson Ceará. Em seu quarto show solo, ele conta ao público suas experiências de vida e o melhor das suas andanças e histórias. Os ingressos custam R$40 (meia-entrada) a R$80 (inteira) e estão à venda no site ingressosdigital.com e nas bilheterias do Teatro, que fica no terceiro piso do Shopping Iguatemi Campinas (Av. Iguatemi, 777, Vila Brandina). Informações pelo telefone (19) 3294-3166.

LEIA TAMBÉM:

“A Gente Vévi”, expressão usada por sua mãe desde a infância, sempre marcante na vida de Emerson. Isso porque, mesmo com todas as dificuldades de uma vida do sertão, ele e sua família sempre se envolveram em histórias muito diferentes das que viam ao redor. A classificação etária é de 16 anos.

No sábado, 12, às 21h, e no domingo, 13, às 19h tem a apresentação da comédia “A lista”, protagonizada pela atriz Lilia Cabral e sua filha Giulia Berolli. Na peça, Lilia interpreta Laurita, uma aposentada que, por força das circunstâncias, se vê obrigada a estabelecer contato com a vizinha, a jovem Amanda, vivida por Giulia. O encontro faz vir à tona sentimentos, lembranças e descobertas que marcarão a vida das duas para sempre. Os ingressos custam R$120 (inteira) e R$60 (meia entrada).

Lilia Cabral apresenta a Comédia “A lista” no Teatro Oficina do Estudante, em Campinas

Indicado em três categorias ao Prêmio Bibi Ferreira 2022 – “Melhor Atriz”, “Melhor Atriz Coadjuvante” e “Melhor Dramaturgia de Peça em Teatro” -, o espetáculo foi criado durante a pandemia, em maio de 2020 com o objetivo de ajudar os profissionais envolvidos na sua produção e que estavam sem trabalho devido ao isolamento social. Foram realizadas algumas exibições online de um trecho do texto, conquistando mais de 170 mil espectadores. Em seguida, foi apresentado parcialmente para plateias reduzidas, atendendo as orientações sanitárias da época.

Já em 2021, quando a vacinação avançou e as regras sanitárias permitiram, o trecho da peça foi apresentado em teatros com mais de mil pessoas no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte e em Porto Alegre. O espetáculo estreou na íntegra em São Paulo em março de 2022, conquistando o público com sessões lotadas. “Nesses novos tempos “A lista” virou uma linda surpresa. Uma peça emocionante, surpreendente e singela, que resgata aquilo que nós, seres humanos, temos de mais especial: a comunicação e a empatia. Estou muito feliz de participar desse projeto, com essa equipe tão especial e, mais feliz ainda, de poder, de alguma forma, estar perto do público, mais uma vez”, diz Giulia sobre a peça, sua segunda experiência profissional no teatro. A classificação etária é de 12 anos.

Peças infantis

Paras as crianças, no domingo, 13, às 15h, a atração é o espetáculo inspirado na obra de Charles Perrault, “Chapeuzinho Vermelho em: Uma surpresa para o lobo”. Nesta encenação, a história é contada de uma forma diferente, apostando na interação com a plateia e com objetivo de estimular o senso crítico e opinativo das crianças.

Chapeuzinho Vermelho em uma surpresa para o Lobo

Já na segunda-feira, 14, véspera de feriado, às 15h, é a vez do peça “ O Menino Maluquinho”. Nesta adaptação da obra de Ziraldo, o público conhecerá mais sobre a vida do menino que tinha vento nos pés e o olho maior do que a barriga. Junto com seus amigos Julieta e Bocão, Maluquinho está passando por uma nova situação, agora envolvendo seus pais. Os figurinos foram produzidos de forma artesanal e o cenário remete à década de 80, época de lançamento do livro.

Mais tarde, às 17h, as crianças poderão se divertir com o espetáculo “Sítio do pica-pau amarelo: “O Circo de Cavalinhos”, adaptado da obra de Monteiro Lobato. Publicada originalmente em 1921, que conta a história da boneca de pano Emília, que resolve ter no Sítio um “Círculo de Escavalinhos”. A ajuda dos amigos do Sítio, Pedrinho, Narizinho, Visconde, Tia Nastácia e Dona Benta, para este sonho se tornar realidade é fundamental. O valor dos ingressos para todas as peças é de R$40 (inteira) R$20 (meia entrada).

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui