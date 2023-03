Lançamento de livro histórico abre programação especial em Artur Nogueira 

Bairro existe há mais de 20 anos e receberá finalmente guias, sargetas, ligação de água e esgoto, e o sonhado asfalto

Após mais de 20 anos de espera, os moradores do bairro Benvenuto terão a tão esperada pavimentação, realizada pela Prefeitura de Artur Nogueira, por meio das secretarias de Obras & Serviços, e Planejamento. O anúncio foi dado pelo prefeito Lucas Sia (PSD).

Nesta semana, a equipe começou com a limpeza e nivelamento das ruas, que depois de finalizados, seguiu para a execução de guias e sarjetas. Ao final, o local estará preparado para o asfaltamento.

De acordo com a Secretaria de Obras, a conclusão dos serviços será entre 30 e 45 dias a depender do período de chuvas.

Demanda histórica

Vale lembrar que tal serviço é de responsabilidade do loteador do bairro, assim como a estrutura de saneamento – problema que afetou os moradores por mais de 20 anos. No entanto, em dezembro de 2021, o Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira (Saean) se prontificou e resolveu o problema, realizando mais de 100 ligações domiciliares de esgoto.

E agora, graças à iniciativa da Prefeitura, o bairro será pavimentado. “É motivo de grande alegria para os moradores, que há tanto tempo aguardavam essa importante obra. O asfaltamento irá proporcionar mais conforto e segurança aos que antes conviviam com poeira, lama e buracos nas ruas”, afirmou a Administração Municipal.

De acordo com o prefeito Lucas Sia (PSD), a ação é fundamental para garantir qualidade de vida da população local. “Estamos muito felizes em anunciar o asfaltamento histórico do bairro Benvenuto. Essa obra trará melhorias significativas para a população, como uma melhor mobilidade, segurança e conforto. Foi um compromisso da nossa gestão atender aos pedidos do povo e trabalhar para transformar Artur Nogueira em uma cidade cada vez melhor para se viver”, frisou o chefe do Poder Executivo Municipal.

Como será a obra

Antes do asfaltamento em si, a equipe da Prefeitura está realizando a limpeza do bairro e nivelamento das ruas. Portanto, a empresa contratada deu início à obra de guias e sarjetas, e seguirá com a pavimentação das seguintes ruas:

– R. Alonso Ribeiro

– R. Antônio Campinas

– R. Enrico Giovanni Chiste

– R. José Joaquim de Santana

– R. José Joaquim de Araújo

– R. Sebastião Claudino de Souza

Para conhecimento, até então tais ruas eram chamadas: “Rua Servidão 1”, “Rua Servidão 2”, e assim sucessivamente. Agora, porém, possuem novos nomes.

O secretário de Obras & Serviços, Renato Carlini, destacou que a obra será executada com qualidade. “Vamos trabalhar com muita determinação para que as obras sejam realizadas com agilidade e eficiência. Estamos garantindo que todas as ruas sejam asfaltadas de forma adequada”, acrescentou Carlini.

O secretário de Planejamento, Fernando Arrivabene, enfatizou que o projeto de asfaltamento faz parte de uma iniciativa para melhorar a infraestrutura urbana da cidade. “O asfaltamento do bairro Benvenuto vai melhorar a mobilidade urbana e garantir mais qualidade de vida para a população”, ressaltou Arrivabene.

