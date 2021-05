Justiça de Amparo determina retomada de ortopedia de urgência/emergência na Santa Casa Anna Cintra

O prefeito de Amparo, Carlos Alberto Martins, esteve reunido na manhã desta quarta-feira, 28, com gestores do Circuito das Águas Paulista e Ministério da Mulher, da Igualdade Racial, Juventude e Direitos Humanos, do Governo Federal, na Casa dos Médicos. Na ocasião, o chefe do Executivo, acompanhado do secretário municipal de Cultura e Turismo, Paulo Fernandes, acompanharam a explanação do coordenador geral do Sistema Nacional da Promoção de Igualdade Racial (Sinapir), Dr. Helbert Garandy Pitorra.

De acordo com o secretário de Cultura e Turismo de Amparo, Paulo Fernandes, a Prefeitura está viabilizando juridicamente o Conselho da Igualdade Racial, com o objetivo de atender a demanda. “Hoje percebo que há uma movimentação das cidades do Circuito das Águas Paulista para que todos os municípios tenham essa frente. Com isso, a força para que a Igualdade Racial seja pautada e tratada pelo Poder Público”, diz Pitorra.

Atualmente 22 Estados, o Distrito Federal e 93 municípios brasileiros fazem aderiram ao Sinapir. Participaram do evento, gestores de Amparo, Monte Alegre do Sul, Lindoia, Pedreira, Jaguariúna e Pinhalzinho.