Amparo será sede do Polo tecnológico do Circuito das Águas

A Prefeitura de Amparo deve ser a primeira do Circuito das Águas Paulista a aderir ao Projeto – Região Amiga da Mobilidade Elétrica. A iniciativa tem por objetivo o desenvolvimento de novas tecnologias para a mobilidade e novas formas de gestão energética que levem a um nível mais elevado de sustentabilidade.

Na tarde de segunda-feira, 03, o secretário de Desenvolvimento Econômico e Cultura e Turismo, Paulo Fernandes, assinou a carta de intenção do projeto, com o assessor do Polo Turístico, Marcos Heitor Gonçalves Silva e o gestor Everton Luis Ferreira de Oliveira. A iniciativa foi avalizada pelo prefeito de Amparo, Carlos Alberto Martins, após a apresentação e avaliação do segmento e benefícios voltados ao crescimento da cidade, como Estância e referência turística.

“A intenção é de que tenhamos dois pontos de recarga. Elas estarão em áreas do Centro Histórico da cidade. É importante ressaltar que o público deste tipo de automóvel procura locais que possuam esse equipamento para fazer seus roteiros turísticos. Vamos nos reunir com a iniciativa para que eles também abracem o projeto”, ressalta Paulo Fernandes.

A reunião acontece na quinta-feira, 06, no Paço Municipal, ás 15h30. Os interessados podem confirmar presença com a secretaria de Desenvolvimento Econômico, ou Cultura e Turismo, pelo 19-3817-9363.

As vendas de veículos eletrificados no Brasil bateram novo recorde em 2020, com aumento de 66,5% nos emplacamentos em relação a 2019.O mercado pulou de 11.858 unidades em 2019 para 19.745 em 2020. Só em dezembro foram 1.949 veículos vendidos, segundo a ABVE – Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE), iniciada em 2012.Pela primeira vez também o mercado de eletrificados chegou a 1% do mercado total de veículos no Brasil.

Com esse resultado, a frota total de automóveis elétricos ou híbridos em circulação no país já chega a 42.269 unidades.Hoje, o Brasil tem em torno de 350 pontos de recarga em rodovias e locais públicos, como shoppings e postos de combustível. É válido ressaltar que o projeto também contempla veículos como motos e bicicletas elétricas.