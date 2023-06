Junho Vermelho: Campanha busca conscientizar sobre a importância da doação de sangue

Neste dia 14 de junho, comemoramos o Dia Mundial do Doador de Sangue, e durante todo o mês, o Ministério da Saúde e as secretarias da Saúde promovem a campanha Junho Vermelho, com o objetivo de conscientizar e incentivar a população sobre a importância de se tornar um doador. A iniciativa destaca a necessidade de estimular as doações em todas as épocas do ano, especialmente nos períodos de Outono e Inverno, quando há um aumento das infecções respiratórias e uma queda nas doações.

Uma única doação de sangue pode salvar até quatro vidas, reforça o Ministério da Saúde. Por isso, é fundamental que os interessados em contribuir procurem um Hemocentro no Brasil para verificar os requisitos necessários e os impedimentos temporários e definitivos. Homens podem doar sangue a cada dois meses, com um limite de quatro doações por ano, enquanto as mulheres podem doar a cada três meses, com um máximo de três doações anuais.

Os requisitos para a doação de sangue incluem ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 kg e, no caso de pessoas entre 60 e 69 anos que desejam repetir o procedimento, ter doado pelo menos uma vez. Menores de 18 anos precisam apresentar consentimento formal dos pais. Além disso, é necessário ter uma identificação oficial com foto, como carteira de identidade, carteira nacional de habilitação, carteira de trabalho, passaporte, registro nacional de estrangeiro, certificado de reservista, carteira profissional ou documentos digitais com fotos.

Antes da doação, é recomendado dormir pelo menos seis horas nas 24 horas anteriores, alimentar-se adequadamente e evitar alimentos gordurosos nas três horas anteriores ao procedimento. Também é aconselhável esperar pelo menos duas horas após o almoço antes de doar sangue.

Algumas situações podem impedir temporariamente a doação de sangue, como gripe, resfriados e febre, sendo necessário aguardar sete dias após o desaparecimento dos sintomas. Gestantes, mulheres no pós-parto (90 dias após parto normal e 180 dias após cesárea) e lactantes (pelo menos um ano de aleitamento materno) também são temporariamente impedidas de doar. Após consumir álcool, deve-se aguardar 12 horas para realizar a doação. Tatuagens e piercings exigem um período de espera de 12 meses, com exceção dos realizados na cavidade oral ou região genital, que impedem permanentemente a doação.

Em casos seguros, o período de impedimento pode ser reduzido. Após extração dentária, é necessário aguardar 72 horas, e para cirurgias como apendicite, hérnia, amigdalectomia, varizes, o período de espera é de 3 meses. Já procedimentos como colecistectomia, histerectomia, nefrectomia, redução de fraturas, tireoidectomia e colectomia exigem um intervalo de 6 meses. Após transfusão de sangue, deve-se esperar 1 ano para realizar a doação. O tempo de impedimento após vacinação varia, assim como para procedimentos endoscópicos. Após exposição a risco de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), é necessário aguardar 12 meses após o contato.

A doação de sangue é um ato solidário que pode fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Durante todo o mês de junho, a campanha Junho Vermelho busca sensibilizar a população para que se tornem doadores regulares e ajudem a suprir a demanda dos bancos de sangue. Seja um herói, salve vidas.

