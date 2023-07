Jump Mania abre mais uma unidade em Campinas dentro do Fazenda Churrascada

Evento no Via Appia Campinas é voltado a síndicos, subsíndicos, conselheiros, zeladores, porteiros, tesoureiros, presidentes de associações residenciais, gerentes e gestores prediais

Campinas recebe nesta quinta-feira, 20, um dos maiores eventos sobre inovação, tecnologia, sustentabilidade e conhecimento a respeito do mundo condominial. O “Condomínio do Futuro”, promovido pelo Café com Síndico, vai reunir especialistas, palestrantes e expositores e terá como grande novidade a construção de uma torre de condomínio que mostrará de forma interativa todas essas novas tendências. A programação tem início a partir das 14 horas no Via Appia.

As inscrições para o evento já estão abertas no site do Café com Síndico: https://cafecomsindico.com/eventos. A entrada é franca para síndicos, subsíndicos, conselheiros, zeladores, porteiros, tesoureiros, presidentes de associações residenciais, gerentes e gestores prediais. Os participantes concorrerão a três sorteios de R$1.000,00 cada ao final do evento, além de assistir a show pirotécnico, ter a presença de robô e desfrutar de uma ampla praça de alimentação.

“Queremos que as pessoas se conectem, encontrem novas informações, estabeleçam contatos com empresas e consigam promover a união entre si que resulte em novas e inovadoras soluções em prol de uma gestão mais eficiente, tecnológica, moderna e transparente no dia a dia de seus condomínios”, ressalta a administradora de empresas e diretora do Café com Síndico, Luciana Henrique Remondi.

O tema principal do evento, que será realizado pela segunda vez na cidade após o sucesso da primeira edição, será “O Condomínio do Futuro”. Uma das palestras, inclusive, será com o presidente da Associação Nacional de Síndicos e Gestores Condominiais, Dr. Vander Andrade, sobre “Como ser um síndico do futuro”.

Em seguida, o palestrante Fábio Quintanilha irá abordar o tema “O poder da comunicação na gestão – o futuro está em saber se comunicar de forma assertiva, eficaz e diplomática”. Também haverá um painel “tira-dúvidas” com a Dra. Amanda Accioli, síndica profissional e diretora nacional da Sindicatura na ANACON (Associação Nacional da Advocacia Condominial), e com a Dra. Alessandra Bravo, síndica e diretora da ANACON/SP.

Laboratório de inovação da vida

A Lello Condomínios, parceira do evento, apresentará um painel demonstrando como implantar inovações focadas na boa governança ambiental, social e corporativa (ESG) em condomínios. A empresa, que é especializada em condomínios residenciais, prédios comerciais e associações, levará duas embaixadoras de seus condomínios para contarem suas experiências como guardiãs de uma horta comunitária em uma praça pública rodeada por 25 condomínios em São Paulo, localizada no bairro Jardim Íris, na zona oeste.

“Esse será o nosso jeito de contar, na prática e com exemplos reais, como a Lello tem investido e apoiado iniciativas sociais e ambientais – ESG, dentro e fora dos condomínios, para melhorar o convívio social e promover ações de regeneração urbana”, explica a Cinthia Fagundes, gestora de comunidades do Lellolab (laboratório de inovação urbana da Lello).

O espaço reservado aos talks terá a presença do Lellolab, o laboratório de inovação da vida em comum da empresa, com a duas embaixadoras participantes do Programa Esse Condomínio Une o Bairro, uma iniciativa do Lellolab para promover ativação de comunidades de vizinhos, melhorando convívio social e cuidados com o bairro. A intenção deste bate-papo será contar a história de como juntos fizeram para engajar a vizinhança em torno de uma horta comunitária, mostrando desafios e oportunidades de se plantar em comunidade e produzir alimento orgânico na cidade e perto de casa.

“Além de produzir alimentos e estimular o contato com a natureza e a terra em grandes centros urbanos, onde cada vez são mais raras essas oportunidades, investir em uma horta comunitária dentro ou fora do condomínio permite conexões sociais que aprimoram a qualidade das relações de vizinhança”, comenta Cinthia Fagundes.

Para compartilhar mais conhecimento sobre como criar uma horta em condomínio, a Lello também irá compartilhar informações sobre seu curso recém-lançado sobre o tema em parceria com a Loa Terra (startup de impacto ambiental e educacional).

“Também teremos um estande para exibir uma mostra de horta orgânica e demonstrar que mesmo em espaços pequenos podemos cultivar alimentos e oportunidades de convívio comunitário”, explica Cinthia Fagundes.

Os melhores food trucks da região

A praça de alimentação será comandada pelo chef Diego Macan, graduado em administração e supply chain, que abdicou de uma carreira de quase duas décadas para fazer do hobby sua realização profissional. Especializado em gastronomia, há quase 7 anos assumiu como profissão a arte de cozinhar e encantar as pessoas pelo paladar.

No comando da cozinha de um dos mais badalados food truck da região, promove festivais gastronômicos em condomínios residenciais, empresariais e comerciais, rodando várias cidades com o melhor da “comida de rua” sobre rodas.

Além de expor seu trabalho no Café com Síndico, irá levar para o evento seis dos melhores Food Trucks da região com o mais variado menu com: hambúrguer, lanche de pernil, lanche de calabresa, crepe doce, crepe salgado, maçã do amor, morango do nordeste, morango com chocolate no palito, algodão doce, vinho quente, quentão, chope, caldos, batata frita, pastel grande, cachorro quente, churros, sorvete artesanal e açaí.

Diego Macan, entre um evento e outro, oferece o serviço de personal chef, elaborando, assinando e cozinhando menus customizados para cada ocasião que o cliente solicitar, além disso apresenta semanalmente um quadro culinário na TV Século 21.

Pai dedicado de dois filhos e um pet, ainda consegue um fôlego para dividir sua experiência do mundo gastronômico dando aulas na Escola de Gastronomia Delikatessen, em Campinas, e escola Chef Gourmet, em Valinhos. Para conhecer o trabalho chef Diego no Instagram @chefdiegomacan

Informações:

Café com Síndico em Campinas – “O Condomínio do Futuro”

Data: 20 de julho

Local: Via Appia Festas Eventos – Rua Marginal à Rodovia Dom Pedro I, 267 – KM 123 – Contenda.

Horário: 14h às 22h30

ENTRADA GRATUITA para síndicos, subsíndicos, conselheiros, zeladores, porteiros, tesoureiros, presidentes de associações residenciais, gerentes e gestores prediais.

Inscrições através do link: https://cafecomsindico.com/eventos

Mais informações:

Luciana (19) 98132-6667

Lucimeire (19) 99778-5251 (19) 99766-9075

E-mail: [email protected]

