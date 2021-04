Jaguariúna volta a registrar saldo positivo de empregos em março com 337 novas vagas

Facilidade de acumular até duas contas seguidas, com consumo menor que R$70, sem multas ou acréscimos é oferecida automaticamente a todos os clientes

Clientes da CPFL Santa Cruz com conta de energia menor que R$70 passarão a contar com a facilidade da Conta Mínima, serviço que permite a quem registrar um baixo consumo, pagar a sua conta apenas quando atingir um valor superior a esse. A comodidade, que já existia e considerava o valor mínimo de até R$40, agora vai beneficiar um número maior de pessoas, que não precisarão se preocupar com a conta até o próximo mês. Nesse caso, os clientes receberão uma conta sem código de barras e sem código do Pix para pagamento, indicando que o valor ficará acumulado para o próximo mês, sem multa ou juros.

A expansão na ação da CPFL Santa Cruz vai ampliar o benefício, dos atuais 30 mil clientes para mais de 101 mil, em média. Hoje, cerca de 600 mil clientes de todas as distribuidoras do grupo CPFL Energia já usufruem da facilidade, e a previsão é de que até 1,7 milhão de consumidores se beneficiem com o aumento do valor mínimo.

O diretor comercial da CPFL Energia, Rafael Lazzaretti, reforça que o serviço deve ajudar na organização financeira das famílias, contribuindo ainda mais neste período de pandemia do coronavírus. “A Conta Mínima deverá ser muito útil para os clientes que consumirem pouco ou ficarão fora da residência durante boa parte do tempo, já que não precisarão se preocupar com aquela despesa imediata. Além da questão financeira, o Conta Mínima faz com que o cliente não precise se deslocar a um banco ou casa lotérica para efetuar o pagamento, se mantendo seguro em casa.”, destaca.

Como funciona

Tem direito automático à Conta Mínima os clientes que no primeiro mês registrarem um consumo de até R$70. Eles receberão automaticamente uma conta sem código de barras, que serve apenas como um demonstrativo do valor atingido. No mês seguinte, caso a soma da fatura anterior e da atual tenha atingido R$ 70 ou mais, será emitida uma conta normal, com todas as informações e dados necessários para o pagamento. Nesse caso, por ser uma facilidade oferecida pela distribuidora, não serão cobrados multas ou acréscimos. No máximo, duas contas podem ser acumuladas e, no terceiro mês, a conta deverá ser paga, independentemente do valor.

No entanto, o benefício não vale para quem está enquadrado na Tarifa Social, clientes do Poder Público, serviços públicos e de iluminação pública e aqueles que tiverem em suas contas de energia cobranças de serviços de terceiros.

Caso o cliente não queira aderir à Conta Mínima, ele pode solicitar o seu cancelamento facilmente pelo site da companhia, no www.cpfl.com.br, ou por meio do aplicativo “CPFL Energia”, com navegação gratuita, disponível para todas as plataformas de dispositivos móveis. Basta procurar pela função Minha Conta e depois Conta Mínima. A empresa também disponibiliza o atendimento telefônico, no 0800 772 2196. Todos os canais são gratuitos e funcionam 24h por dia, sete dias por semana. Para mais informações sobre o conta mínima, acesse www.cpfl.com.br/contaminima.