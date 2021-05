Inscrições para escolinhas e oficinas de esportes se iniciam nesta segunda em Artur Nogueira

Cadastros podem ser feitos de 10 a 12 de maio no Ginásio de Esportes Maurício Sia

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, iniciou nesta segunda-feira, 10, as inscrições para as escolinhas e oficinas oferecidas pela pasta. As mesmas podem ser feitas até o dia 12 de maio, das 8h30 às 16h45, no Ginásio de Esportes Maurício Sia.

As inscrições contemplam as modalidades de dança e ritmos, futebol masculino e feminino, futsal masculino e feminino, voleibol masculino e feminino, vôlei de praia, hip hop e judô. Exclusivamente as inscrições da modalidade judô deverão ser feitas no próprio dojo onde são realizados os treinos, ao lado do INSS.

A princípio, as aulas nas escolinhas e oficinas ocorrem de forma on-line, onde serão enviados vídeos aos alunos matriculados. Os professores devem acompanhar o desenvolvimento destas atividades também de forma remota.

De acordo com o secretário titular da pasta, Caio Rodrigues, a intenção da abertura das inscrições é fazer a renovação de cadastro, já que durante o período sem aulas a relação de alunos atendidos foi desatualizada. “Sabemos a importância da atividade física no nosso dia a dia, por isso estamos estudando a volta gradativa e com segurança de nossas atividades. Vamos estudar a volta das categorias que representam o nosso município em campeonatos a nível estadual e que não entram no grupo de risco, pois ainda não temos certeza da possibilidade de campeonatos”, diz.

Caio acrescenta que, quando a volta das atividades presenciais acontecer, serão adotados, de forma obrigatória, todos os protocolos sanitários de combate ao coronavírus, e a mesma só ocorrerá com a autorização dos pais.