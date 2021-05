Artur Nogueira terá aferição de pressão e teste de glicemia capilar

Interessados devem se dirigir aos PSFs do Coração Criança e do Bom Jardim no período das 8h30 às 11h entre segunda e quarta

Moradores de Artur Nogueira poderão aferir a pressão e fazer teste de glicemia capilar entre esta segunda-feira, 10, e quarta-feira, 12, nos Postos de Saúde Familiar (PSF) do Coração Criança e do Bom Jardim. A iniciativa é dos alunos do curso de enfermagem da Unip de Limeira, em parceria com a Secretaria de Saúde do município.

Nesta segunda, terça e quarta-feira, os testes estarão disponíveis no PSF do Bom Jardim. Já nesta terça e quarta-feira, eles ocorrerão no PSF do Coração Criança. Os interessados devem se dirigir às unidades no período das 8h30 às 11h, usando máscara facial, obrigatoriamente e praticando o distanciamento social.

A ação, segundo os estudantes, tem o objetivo de alertar a população sobre a importância da prevenção das doenças cardiovasculares – uma das que mais matam no mundo. De acordo com o Ministério da Saúde, a hipertensão é uma doença crônica caracterizada pelos níveis elevados da pressão sanguínea nas artérias. Ela acontece quando os valores das pressões máxima e mínima são iguais ou ultrapassam os 140/90 mmHg (ou 14 por 9).