Holambra começa vacinar idosos e novos grupos de pessoas com deficiência e comorbidades nesta sexta-feira, 14

A Prefeitura de Holambra começa a vacinar nesta sexta-feira, 14, holambrenses a partir de 60 anos, moradores com comorbidades relacionadas pelo Ministério da Saúde e pessoas com deficiência que recebam Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social, o BPC, com idade igual ou superior a 50 anos. A aplicação é realizada no Salão da Terceira Idade, no bairro Morada das Flores, em períodos diferentes do dia. Para os idosos será necessário o agendamento online, que é reaberto nesta quinta-feira, 13, às 13h.

O sistema deve ser acessado por meio do Portal do Governo, em www.holambra.sp.gov.br, na aba “Agendamento de vacinação”. São disponibilizadas 200 vagas para moradores acima de 60 anos para o dia 14, das 7h às 12h. A aplicação das doses será realizada no Salão da Terceira Idade. É necessária a apresentação do Cartão Cidadão, documento oficial com foto e protocolo gerado no momento do agendamento.

Já no período da tarde será vez da imunização dos moradores com comorbidades relacionadas pelo Ministério da Saúde (confira lista abaixo) e das pessoas com deficiência que recebam Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social com idade igual ou superior a 50 anos. A administração ocorrerá no mesmo local, mas no período da tarde: entre 13h e 16h. O atendimento será por ordem de chegada. Haverá a distribuição de senhas. Além do Cartão Cidadão e de documento oficial com foto, é preciso apresentar comprovante da condição de risco por meio de exames, receitas, relatório ou prescrição médica. Eles precisam ter, no máximo, 6 meses de emissão e devem conter CRM e assinatura do profissional. Já as pessoas com deficiência permanente precisam apresentar o comprovante de recebimento do BPC.

“Pedimos que apenas quem realizou o agendamento se dirija ao Salão da Terceira Idade no período da manhã. E que só leve acompanhante se for realmente necessário”, explica o diretor municipal de Saúde, Valmir Marcelo Iglecias. “Em Holambra seguimos rigorosamente o calendário do Governo do Estado. Aqui a vacina chega e já vai para o braço dos moradores”, diz o prefeito Fernando Capato. “Vamos vacinar durante toda a sexta-feira e já estamos batalhando para que novas doses cheguem ao município”, fala.

Até agora foram aplicadas 3.829 doses da vacina contra a Covid-19 no município. A administração da segunda dose da CoronaVac está suspensa em caráter temporário. O Departamento Municipal de Saúde aguarda a chegada de novos lotes. A previsão é de que isso aconteça no início da próxima semana. A aplicação do complemento do imunizante da AstraZeneca ocorre normalmente, no PSF Santa Margarida, das 8h às 12h e entre 13h e 16h.

Relação de comorbidades definidas pelo Ministério da Saúde:

• Doenças Cardiovasculares

• Insuficiência cardíaca (IC)

• Cor-pulmonale (alteração no ventrículo direito) e Hipertensão pulmonar

• Cardiopatia hipertensiva

• Síndromes coronarianas

• Valvopatias

• Miocardiopatias e Pericardiopatias

• Doença da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas

• Arritmias cardíacas

• Cardiopatias congênitas no adulto

• Próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados

• Diabetes mellitus

• Pneumopatias crônicas graves

• Hipertensão arterial resistente (HAR)

• Hipertensão arterial – estágio 3

• Hipertensão arterial – estágios 1 e 2 com lesão e órgão-alvo e/ou comorbidade

• Doença Cerebrovascular

• Doença renal crônica

• Imunossuprimidos (transplantados; pessoas vivendo com HIV; doenças reumáticas em uso de corticoides; pessoas com câncer).

• Anemia falciforme e talassemia maior (hemoglobinopatias graves)

• Obesidade mórbida – IMC ≥40

• Cirrose hepática

Fonte: Governo do Estado de São Paulo

Vacinação contra a Covid-19 – Holambra

Dia 14 de maio, sexta-feira

Moradores a partir de 60 anos com Cartão Cidadão

Salão da Terceira Idade

7h às 12h

Necessário agendamento em www.holambra.sp.gov.br

Dia 14 de maio, sexta-feira

-Moradores acima de 50 anos com comorbidades relacionadas pelo Ministério da Saúde

-Pessoas com deficiência que recebam Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC) acima de 50 anos

Salão da Terceira Idade

13h às 16h

Atendimento por ordem de chegada (distribuição de senhas)