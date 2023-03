Grupo UniEduK lança oficialmente projeto inédito no Brasil sobre saúde mental

Em parceria com o poder público e universidades, CISM será desenvolvido em Indaiatuba e Jaguariúna

O Grupo UniEduK, por meio do Centro Universitário de Jaguariúna (UniFAJ) e do Centro Universitário Max Planck (UniMAX), lançou oficial esta semana o novo Centro de Pesquisa e Inovação em Saúde Mental (CISM). O programa será desenvolvido nos próximos 10 anos e tem como foco, em parceria com o poder público e universidades, oferecer novos e avançados métodos de tratamento em saúde mental para moradores de Indaiatuba e Jaguariúna, no interior de São Paulo.

O projeto foi apresentado oficialmente nas duas cidades. Na quinta-feira, 16, o lançamento foi no anfiteatro da UniFAJ, em Jaguariúna, quando 500 pessoas assistiram ao evento de maneira presencial e pela internet.

O diretor geral da UniFAJ, professor Flávio Pacetta, ressalta a importância da continuidade que o projeto oferece. “O CISM é um programa contínuo, não é uma ação que será desenvolvida em um dia e depois se encerra. É algo totalmente inovador no país e um verdadeiro legado que deixaremos para nossos filhos e netos. Estamos falando de um programa que vai beneficiar não somente estudantes e professores dos cursos da área da saúde, mas principalmente moradores de Indaiatuba e Jaguariúna, uma vez que isso abre a possibilidade de vários outros órgãos e setores do poder público e do terceiro setor se agregarem para o desenvolvimento de outros projetos derivados”, disse.

Participaram ainda de ambos os encontros autoridades locais, membros do Governo do Estado de São Paulo, bem como docentes e alunos dos cursos de Medicina, Biomedicina, Psicologia, Enfermagem, Farmácia, Nutrição e Fisioterapia. Ainda presentes nos eventos estavam diretores e o mantenedor do Banco Industrial do Brasil e do Grupo UniEduK.

A mesa de apresentação do projeto foi composta por pesquisadores do CISM, o doutor Eurípedes Constantino Miguel, professor titular e coordenador do Programa de Pós-graduação e vice chefe do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP); o doutor Luis Augusto Rhode, professor titular do Departamento de Psiquiatria e Medicina Legal da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS); e o doutor Paulo Rossi Menezes, professor titular de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP. De forma virtual e direto de Portugal, participou também do evento o professor doutor Nuno Sousa, membro do Conselho Consultivo do Curso de Medicina do Grupo UniEduK.

Ainda durante o encontro, o prefeito de Jaguariúna destacou a importância do CISM para a rede pública de saúde. “O CISM é um marco para que toda a municipalidade esteja engajada com instituições renomadas do Brasil e no mundo. Não podemos tratar de maneira igual os desiguais. E quando falo tratar diferente é porque essa pessoa merece uma atenção especial”, comenta o prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis.

