Governo do Estado de SP irá recuperar a pavimentação asfáltica da estrada vicinal Basílio Vieira de Godoy

Em solenidade especial realizada no Plenário Vereador Dario Gomes de Oliveira, da Câmara Municipal, nesta semana, o empresário Antonio Ganzarolli filho recebeu o Título de “Embaixador Filho de Pedreira”, de autoria do vereador Cláudio Luiz Cassiani e que foi definido pela Resolução 01/2021 e aprovado pelos demais integrantes do parlamento pedreirense. Ao final, Ganzarolli recebeu também a chave da Cidade.

A concessão do Título – o primeiro desta categoria no Município – foi prestigiado por familiares, amigos e autoridades. A solenidade recordou a trajetória do empresário que sempre divulgou o Município, através da sua empresa, nos mais diferentes festivais de Chopp, Cerveja, Cachaça, Mate, Vinho etc. pelo País e depois, através da Feira Industrial de Pedreira – FIP – que conduziu com maestria por 22 anos ininterruptos.

Vale destacar que Toninho Ganzarolli foi prefeito de Pedreira (1997-2000), três vezes vice-prefeito (1989-1992 tendo Hygino prefeito), (2005-2008 e 2009-2012, tendo Hamilton prefeito). Também integrou a Câmara Municipal em três oportunidades: na 6ª Legislatura (1959/1972); na 16ª Legislatura (2013/2016) e na 17ª Legislatura (2017-2020, quando presidiu a Instituição de 3 a 4 de agosto de 2020).

Além de ter dirigido a FIP, também comandou a Fundação Beneficente de Pedreira, mantenedora do então Hospital e Maternidade Humberto Piva. Foi um dos fundadores do Rotary de Pedreira e também do Lions Clube, onde permaneceu como um dos mais atuantes membros.

Como diretor-presidente da Cerâmica São Joaquim, fundada há 65 anos (12 de julho de 1956), teve larga participação e liderança no grande Polo Industrial, que começou a se desfazer no final dos anos de 1980 e início da década de 1990. Ganzarolli ingressou na empresa ainda jovem, depois de receber um convite formulado pelo ex-patrão Américo Pieri. Paciência, perseverança, cumprimento de prazos acertados e muito trabalho. Com esses ingredientes todos podem atingir o que almejam.

O vereador Cláudio Luiz Cassiani disse que o objetivo da honraria foi a de enaltecer a nobreza do empresário Toninho Ganzarolli que fez e faz história em Pedreira, além de ser conhecido nacionalmente. Gerou empregos a centenas de moradores e renda ao Município. Também foi solidário, se preocupou com a Comunidade. Humildemente conquistou um número infindável de amigos, que o admira pela fidelidade e pujança de seus projetos. Enfim, atuou de forma positiva em prol do desenvolvimento econômico e social de nossa Cidade. Um industrial extremamente ousado, otimista e determinado, e são pessoas iguais a Antonio Ganzarolli Filho que merecem nosso reconhecimento, mesmo porque, nossa querida Pedreira cresceu muito com o sucesso desse batalhador.

Em sua manifestação Antonio Ganzarolli Filho pontuou: “a homenagem que eu recebo, além do seu significado e honraria, ganha maiores contornos porque representa o tributo que me fazem todos vocês aqui presentes. O discurso que eu gostaria de fazer já foi feito por vocês, que falaram muito mais do que eu merecia. O valor de uma pessoa se dá quando ela tem importância para a comunidade num todo, não apenas quando ela é importante. E é isso o que nós, como cidadãos, precisamos procurar ser. Esse prêmio é também para todos aqueles que integraram a FIP. Agradeço ao amigo e Vereador Claudinho Cassiani pela iniciativa e aos demais membros dessa Casa, a qual eu tive a honra de pertencer por três mandatos. Estou realmente comovido, de coração.”

O prefeito Hamilton Bernardes Junior – ao lado da esposa Malu – participou da 3ª Sessão Solene de 2021, na Câmara Municipal de Pedreira, quando se deu a entrega do Título de Embaixador Filho de Pedreira ao empresário Antonio Ganzarolli Filho, ao lado da esposa Margarida Janete Ferrari Ganzarolli. Na ocasião, parabenizou o Poder Legislativo pela realização do evento e reconheceu a importância do Título ao empresário Toninho Ganzarolli. “Esta é uma honraria muito bem entregue, pois o homenageado tem uma história intensa na divulgação de Pedreira. Parabéns ao Claudinho pela ideia maravilhosa e iluminada”.

Se fizeram presente ainda a Sessão Solene, além de toda a família do galardoado, esposa, filhas, genros e netos; vice-prefeito Fábio Polidoro e os secretários: Luciano Godoy, do Meio Ambiente; Sérgio de Santi, da Administração; José Homero Selingardi, da Finanças; Valdir Carlos Volpato, do Esporte e Lazer; Antônio Carlos Felipe da Silva, do Governo e Paschoal Loner, do Serviços Urbanos. O presidente da Câmara Dr. José Carlos de Oliveira, que comandou a Sessão, pontuou que “a honraria entregue é tão pequena diante da nobreza do homenageado”. Participaram ainda os vereadores: Patrícia Trevizan Pedroso, José Luiz Nieri, Alessandro de Godoy, Mário Wilson Fratta, Carlos Henrique Teixeira Pires, Claudinho Cassiani e Jedson Panigassi. A Corporação Musical Sant’Ana também marcou presença.

A honraria tem como objetivo reconhecer a relevância para a Cidade de pessoas que nasceram, passaram, projetaram ou se estabeleceram no Município. Durante a solenidade amigos como Chico Pinheiro (TV Globo), Michel Temer (ex-presidente da República) e Edna Murad Hadilk (vice-presidente do Corinthians E.C), manifestaram-se através de vídeo.