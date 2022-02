Fevereiro Violeta: Parque D. Pedro Shopping abre sala de alfabetização para jovens e adultos

Iniciativa permite que funcionários, colaboradores e terceiros retomem os estudos no contraturno do trabalho

O Parque D. Pedro Shopping, administrado pela Aliansce Sonae, vai abrir uma sala de aula para alfabetização de jovens e adultos. A iniciativa faz parte da campanha Fevereiro Violeta, que busca a erradicação do analfabetismo em Campinas. A ação, em parceria com a Fundação Municipal para Educação Comunitária (Fumec), fará uma busca ativa por funcionários, colaboradores e terceirizados não alfabetizados ou que tenham interesse em retomar os estudos. O shopping contará também com informações nas redes sociais e um quiosque com materiais informativos, consulta de disponibilidade e localização de salas de EJA em Campinas e realização pré-matrícula para o público, disponibilizado pela Fumec, entre 08 e 25 de fevereiro.

As aulas no Parque D. Pedro Shopping vão acontecer no contraturno do trabalho desses profissionais e contarão com toda a estrutura da campanha como uniforme, material, lanche, consultas médicas com oftalmologista, óculos se necessário, além de formaturas semestrais.

“Essa é uma iniciativa inédita e que reforça a nossa política de responsabilidade social. Seja por falta de oportunidade ou de tempo, muitos jovens e adultos acabam não priorizando os estudos. Por isso, traremos a sala de aula para dentro do nosso empreendimento, oportunizando o acesso aos estudos, favorecendo as interações diárias dessas pessoas no trabalho e no meio social onde vivem”, explica o superintendente Marcelo Zaffalon. “Para nós, essa iniciativa é motivo de muito orgulho. Alguns funcionários que tiveram a oportunidade de estudar irão se engajar como agentes da transformação, incentivando seus colegas a começarem ou retomarem os estudos”, completa Zaffalon. Nesta quinta-feira, 03, o Parque D. Pedro Shopping participou da abertura oficial da campanha na Prefeitura Municipal de Campinas.

Desde 2013, a Fumec atendeu 33.205 alunos nos programas de Educação de Jovens e Adultos (EJA). Para esse ano, serão disponibilizadas 116 classes distribuídas em todas as regiões de Campinas, com possibilidades de aumento, se houver novas demandas. “A parceria com o Parque D. Pedro Shopping na Campanha de Alfabetização do Fevereiro Violeta 2022 é de alta relevância para a Fumec pelo fato de contribuir efetivamente na melhoria da qualidade de vida das pessoas acima de 15 anos que não sabem ler e escrever e daquelas que, por algum motivo não concluíram o Ensino Fundamental. Essa iniciativa demonstra o quanto a instituição está preocupada em dar todas as condições aos seus colaboradores para que tenham êxito na sua vida pessoal e profissional”, explica José Batista de Carvalho Filho, gestor dos Programas de EJA da Fumec. A cor violeta foi escolhida, segundo ele, por simbolizar a dignidade, a prosperidade e o respeito, substantivos que convergem com a missão da Fundação, que é possibilitar às pessoas, em qualquer fase de sua vida, a educação.

“É importante destacar que esse projeto trata de uma parceria única e diferenciada com envolvimento de todos os níveis hierárquicos, além de oportunizar uma educação de qualidade às pessoas que tiveram o seu direito negado no passado, por razões diversas. Parabéns a toda equipe do Parque D. Pedro Shopping pela iniciativa”, completa o gestor.

Andorinha reforça a importância da alfabetização

Para completar as ações, o Parque D. Pedro Shopping iluminará a andorinha, símbolo do empreendimento, com luz violeta. O shopping tem colorido com luzes a sua andorinha em ações de conscientização da sociedade como, por exemplo, o Janeiro Branco, mês de conscientização da saúde mental; Novembro Azul, mês de combate ao câncer de próstata; e o Outubro Rosa, focado na prevenção do câncer de mama.