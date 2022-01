Festival de Férias de Jaguariúna tem música, teatro e picnic neste fim de semana

A campanha de vacinação contra a Covid-19 em Jaguariúna já ultrapassou o número de 112 mil doses aplicadas, o que equivale a quase duas vezes a população total do município, de 58 mil habitantes. Segundo o “Vacinômetro” divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, até esta terça-feira, dia 11 de janeiro, foram aplicadas no total 112.536 doses do imunizante.

Foram 50.868 primeiras doses e 47.632 segundas doses ou doses únicas, além de 14.036 doses de reforço. O município ultrapassou o índice de 82% da população completamente imunizada contra a Covid, número superior ao nacional (68,2%) e do Estado de São Paulo (79,6%).

Os números da vacinação contra o coronavírus deverão aumentar nas próximas semanas, com o início da imunização do público infantil (de 5 a 11 anos de idade). A Secretaria de Saúde de Jaguariúna aguarda informações do Governo do Estado para o recebimento do primeiro lote de vacinas pediátricas da Pfizer, liberadas em dezembro do ano passado pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

“É muito importante que a população mantenha todos os protocolos de segurança sanitária que adotamos ao longo da pandemia da Covid, como o uso de máscaras, a higienização das mãos e a manutenção do distanciamento social”, diz a secretária de Saúde de Jaguariúna, Maria do Carmo de Oliveira Pelisão.

“Estamos vivendo um novo surto de casos de Covid, devido ao avanço da variante ômicron, junto com a explosão de casos de Influenza, e os cuidados são mais que necessários para reduzir o impacto nas unidades de saúde”, completoa a secretária.