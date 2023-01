Feira Livre recebe 1º ponto de vacina contra raiva do ano em Artur Nogueira

Ação da Prefeitura acontece neste domingo, 15, das 8h às 11h, próximo a barraca da ONG RPAA

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Vigilância em Zoonose, instalará o 1º ponto de vacinação antirrábica de 2023 neste domingo, 15. A tenda estará disponível das 8h às 11h (ou até acabarem as vacinas) na Feira Livre, próximo a barraca de adoção da ONG RPAA.

De acordo com o departamento, serão distribuídas senhas de acordo com a quantidade de doses (250). Vale destacar que, por não se tratar de uma campanha de vacinação, as vacinas serão limitadas. A Prefeitura informa que mudanças climáticas ou reprovação de lote da vacina podem alterar as datas e horários.

LEIA TAMBÉM:

Vacina em dia

A ação faz parte do Projeto “Vacina em Dia” e tem acontecido há meses, com o objetivo de ajudar os moradores que não possuem condições ou meios de locomoção para levar seus animais até a unidade da Zoonose – atualmente alocada no Castramóvel.

A Prefeitura instala pontos ao longo do ano em bairros específicos e em um ponto estratégico. De acordo com o departamento, são disponibilizadas de 150 a 400 vacinas por bairro e, por não se tratar de uma campanha, as vacinas são limitadas.

A médica veterinária Larissa Mandaio explica que, para o projeto, foram escolhidas regiões com maior número populacional de cães e gatos.

Vacina no castramóvel

Vale destacar que também tem vacinação às terças e quintas-feiras no Castramóvel, para aqueles que puderem levar. Lá, as doses são aplicadas mediante agendamento pelo WhatsApp (19) 3877-1505.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui