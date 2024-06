Jaguariúna inicia primeira obra do Brasil no novo “Minha Casa, Minha Vida”

Pedra fundamental do Condomínio Residencial Pôr do Sol, com 115 casas populares para baixa renda, será lançada nesta sexta-feira com a presença do ministro das Cidades, Jader Filho

A Prefeitura de Jaguariúna e o Governo Federal lançam nesta sexta-feira, 28, às 14h, a pedra fundamental do Condomínio Residencial Pôr do Sol, que terá 115 casas populares do Programa Minha Casa, Minha Vida, no bairro Parque Florianópolis. O evento vai contar com as presenças do prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis, e do ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho.

O empreendimento em Jaguariúna – localizado na Rua Dr. Deodoro Reis, no Florianópolis – é o primeiro do Brasil a ser contemplado pelo novo Programa Minha Casa, Minha Vida e será inteiramente destinado a famílias da Faixa 1, com renda bruta familiar mensal de até R$2.640,00. Também é o primeiro projeto do novo programa, em todo o País, a começar as obras, segundo declaração do ministro Jader Filho.

Serão construídas 115 casas térreas de 54 metros quadrados, com sala, cozinha, banheiros, dois dormitórios, área de serviço e garagem. O projeto de Jaguariúna já estava pronto para ser executado, o que favoreceu a aprovação rápida da proposta junto ao Ministério das Cidades e o início das obras.

Os 115 imóveis do futuro residencial terão o Selo Casa Azul da Caixa Econômica Federal, instrumento de classificação ASG (Ambiental, Social e Governança) destinado a propostas de empreendimentos habitacionais que adotem soluções eficientes na concepção, execução, uso, ocupação e manutenção das edificações. As casas de Jaguariúna serão sustentáveis, com sistemas de energia fotovoltaica, para uso da energia solar, e de cisternas, para aproveitamento da água da chuva.

“É um sonho que está sendo realizado em nosso município de poder construir mais casas populares, depois de muita luta, minha e do deputado federal Baleia Rossi, junto ao Governo Federal. Esse sonho agora vai se concretizar com o novo programa Minha Casa, Minha Vida. Agradeço ao ministro Jader Filho por toda atenção que nos deu e ao deputado Baleia Rossi, pelo trabalho incansável em benefício de Jaguariúna”, disse o prefeito Gustavo Reis.

A retomada do Minha Casa, Minha Vida ocorre após cinco anos de paralisação do programa e tem como meta neste ano a contratação de 187,5 mil moradias em 560 municípios, segundo o Governo Federal, com investimentos de R$ 9,4 bilhões do Orçamento da União. Segundo o Ministério das Cidades, os valores são desembolsados de acordo com a execução das obras.

