Estado libera mais 50 leitos de UTI Covid para a RMC

Prefeitos também decidiram ampliar a fiscalização de grandes eventos

Em reunião online de emergência realizada nesta sexta-feira, 28, o Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas (RMC) decidiu emitir uma nota de apelo aos pais para que efetivem a vacinação completa de seus filhos contra a Covid-19, medida considerada fundamental para dar maior segurança epidemiológica nas escolas com o início do ano letivo. Os prefeitos também decidiram ampliar a fiscalização de grandes eventos realizados nos municípios, no sentido de coibir aglomerações.

“Outra informação relevante foi a de que o Ministério da Saúde prorrogou por 30 dias o custeio de leitos de unidades de terapia intensiva (UTIs), uma reivindicação dos prefeitos da RMC”, informa o prefeito de Jaguariúna e presidente do Conselho de Desenvolvimento da RMC, Gustavo Reis.

“O Governo do Estado, através do Departamento Regional de Saúde e da Agemcamp, não está medindo esforços para o combate a esse vírus, conjuntamente aos prefeitos da Região Metropolitana de Campinas”, disse o diretor-executivo na Agência Metropolitana de Campinas (Agemcamp), Odair Dias.

Confira a íntegra da nota oficial:

“Devido ao crescimento expressivo do número de casos de Covid-19, expansão proporcionada pela predominância e velocidade de transmissão da variante ômicron do coronavírus, e com a aproximação do início do ano letivo nos municípios, os prefeitos da Região Metropolitana de Campinas (RMC), reunidos emergencialmente e de forma remota nesta sexta-feira, 28, apelam aos pais e responsáveis para que efetivem a vacinação contra a Covid de seus filhos.

A imunização das crianças de 5 a 11 anos é fundamental para que tenhamos segurança epidemiológica dentro de nossas escolas e, com isso, possamos manter as aulas presenciais, sem prejuízo aos estudantes já bastante impactados com a suspensão das atividades ao longo da pandemia.

Cabe ressaltar que, segundo o Governo do Estado de São Paulo, 80% dos internados em UTIs são de pessoas não-vacinadas ou que não completaram o ciclo vacinal contra a Covid-19. Os municípios da RMC também se comprometem a ampliar a fiscalização de grandes eventos para coibir aglomerações, exigindo o cumprimento dos protocolos de segurança sanitária.”