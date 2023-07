Estação de Guedes tem arraiá neste sábado, 22

Hoje é dia de curtir a noite com a família e os amigos na Feira Noturna de Jaguariúna. Realizado semanalmente pela Prefeitura o evento terá a apresentação do cantor Dam Castro.

No palco que será montado no parque Santa Maria ele irá colocar o público para dançar e se divertir com o melhor do sertanejo universitário.

A feira acontecerá das 17h às 21h e também terá venda de bebidas, alimentos, doces, queijos e muito mais. A entrada é gratuita.

