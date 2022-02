Engenheiro Coelho participa do ‘Dia C’ de vacinação infantil contra Covid-19

A Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho, através da Secretaria Municipal de Saúde e da Vigilância em Saúde (VISA), confirmou que vai participar do ‘Dia C’ da vacinação infantil, que acontece no próximo sábado, 05, em todo o Estado de São Paulo. Durante o dia, o foco principal será a vacinação de crianças entre 5 e 11 anos. A ação acontece em parceria como Governo Estadual, na Sala de Vacinas do município, entre as 8h e 13h.

De acordo com Marli Antunes Vieira Reis, diretora da VISA, “o dia será uma grande mobilização com foco na vacinação das crianças entre 5 e 11 anos. Inclusive, já recebemos mais doses da DRS (Departamento Regional de Saúde). Porém, também estarão disponíveis as demais doses para a população”.

A vacinação infantil começou em Engenheiro Coelho no dia 18 de janeiro com as crianças com comorbidades. No dia 20, com a aprovação da Coronavac pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), foi possível a ampliação da vacinação para outras faixas etárias. Segundo números da VISA, na cidade, já foram vacinadas mais de 450 crianças. “Nosso objetivo é aumentar o número de crianças imunizadas o quanto ante. Nossas equipes estão prontas para atender a todos e já estamos trabalhando para a ampliar os pontos de vacinação na próxima semana”, reforça Reis.

As crianças de 5 anos e as imunossuprimidas de 5 a 11 anos só podem receber o imunizante da Pfizer, enquanto as demais podem ser protegidas pela Coronavac. Todas as vacinas aprovadas pela Anvisa são seguras e eficazes.

Pré-cadastramento

A VISA também recomenda o pré-cadastro no site www.vacinaja.sp.gov.br para a campanha infantil. O preenchimento do formulário digital é opcional e não é um agendamento, mas agiliza o atendimento, evitando filas e aglomerações.

Para cadastrar os filhos, pais e responsáveis devem acessar o site, clicar no botão “Crianças até 11 anos” e preencher o formulário. Se o processo não puder ser feito pela internet, os pais não precisam se preocupar, pois o cadastro completo poderá ser feito presencialmente nas unidades de vacinação.