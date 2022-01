Engenheiro Coelho inicia a vacinação de crianças contra Covid-19

Engenheiro Coelho iniciou nesta terça-feira, 18, a vacinação contra Covid-19 de crianças entre 5 e 11 anos com comorbidades. A vacinação teve início as 8h, na Sala de Vacinas e teve a presença do prefeito, Dr. Zeedivaldo Alves de Miranda. A primeira criança a receber o imunizante na cidade foi o menino Anthony Henrique das Neves, 10 anos, que é portador de diabetes tipo 1.

A princípio, Anthony ficou apreensivo em receber a agulhada. No entanto, após receber a vacina, ele declarou que a agulha é pequena e em suas palavras, ‘nem doeu’.

Neste primeiro momento, as equipes estão vacinando as crianças entre 5 e 11, que possuem comorbidades. Assim que mais doses forem recebidas pela Secretaria de Saúde, a vacinação será ampliada rapidamente na cidade.

“Esse é um momento muito importante para o nosso município. Agora, nossas crianças começam a se imunizar e é mais um passo que estamos dando para vencer a pandemia na nossa cidade”, declara Dr. Zeedivaldo.

Athony aproveitou a oportunidade e mandou um recado para quem está com dúvida em relação a vacina. “Vacinação é muito importante e salva vidas”, afirma o menino.

Cronograma de vacinação

Nesta primeira etapa da campanha de vacinação infantil, o Plano Estadual de Imunização recomenda que sejam priorizadas crianças de 5 a 11 anos com comorbidades, deficiência, indígenas e quilombolas.

A lista das comorbidades é definida pelo Ministério da Saúde. Pais e responsáveis precisam apresentar nos postos de vacinação comprovantes como exames ou qualquer prescrição médica. Os cadastros já existentes nas Unidades Básicas de Saúde também poderão ser utilizados para a vacinação.

Pré-cadastramento

A VISA recomenda que seja feito o pré-cadastro no site www.vacinaja.sp.gov.br para a campanha infantil. O preenchimento do formulário digital é opcional e não é um agendamento, mas agiliza o atendimento, evitando filas e aglomerações.

Para cadastrar os filhos, pais e responsáveis devem acessar o site, clicar no botão “Crianças até 11 anos” e preencher o formulário. Se o processo não puder ser feito pela internet, os pais não precisam se preocupar, pois o cadastro completo poderá ser feito presencialmente nas unidades de vacinação.

Lista de comorbidades do Ministério da Saúde

Insuficiência cardíaca

Cor-pulmonale e hipertensão pulmonar

Cardiopatia hipertensiva

Síndromes coronarianas

Valvopatias

Miocardiopatias e pericardiopatias

Doenças da aorta, grandes vasos e fístulas arteriovenosas

Arritmias cardíacas

Cardiopatias congênitas

Próteses e implantes cardíacos

Talassemia

Síndrome de Down

Diabetes mellitus

Pneumopatias crônicas graves

Hipertensão arterial resistente e de artéria estágio 3

Hipertensão estágios 1 e 2 com lesão e órgão alvo

Doença cerebrovascular

Doença renal crônica

Imunossuprimidos (incluindo pacientes oncológicos)

Anemia falciforme

Obesidade mórbida

Cirrose hepática

HIV

Serviço

Vacinação contra Covid-19

Crianças entre 5 e 11 anos com comorbidades

Sala de Vacinas

Rua 13 de maio, 103 – Centro

Segunda a sexta-feira – 8h às 17h