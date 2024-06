Corporação Musical 24 de Junho promove 1° Encontro de Bandas de Artur Nogueira

Em reunião na Secretaria de Meio Ambiente do Estado, prefeito Lucas Sia (PL) e presidente do Saean uniram esforços para solucionar falta de água no município

Na tarde da última quinta-feira, 06, o prefeito de Artur Nogueira, Lucas Sia (PL), e a presidente do Serviço de Água e Esgoto (Saean), Gabriela Montoya, estiveram em São Paulo em uma importante reunião para discutir os próximos passos das obras da Represa do Córrego Boa Vista, popularmente conhecida como Represa do Poquinha.

O encontro, realizado na Secretaria do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo, contou com a presença da secretária Natália Resende, do deputado estadual Barros Munhoz, do Chefe de Gabinete da presidência da Assembleia Legislativa (Alesp), João Carlos, além de representantes da Cetesb e do Departamento de Água e Energia Elétrica (DAEE).

O objetivo central da reunião foi dar sequência aos esforços, iniciados em 2021 no primeiro ano de mandato da atual gestão, para solucionar o problema crônico de abastecimento de água em Artur Nogueira.

O prefeito Lucas Sia (PL) se mostrou otimista com o resultado do encontro, que culminou na agilização dos processos burocráticos necessários para o início das obras.

“A reunião foi extremamente produtiva, pois definimos os próximos passos desta obra que é tão importante para o município e que solucionará o problema de falta de água que há anos aflinge nossa população. Meus agradecimentos aos presentes na reunião, e ao deputado André do Prado e ao governador Tarcísio. Duas figuras importantes no nosso Estado, e que têm andado ao nosso lado e dado todo o apoio necessário”, frisou.

Abastecimento para 30 anos

Popularmente conhecido como Poquinha, o córrego receberá uma barragem e um reservatório de 150.000 m³, que garantirão segurança hídrica para Artur Nogueira até 2052, evitando a falta de água em períodos de estiagem.

Atualmente, Artur Nogueira conta com o abastecimento de água por meio da barragem do Cotrins, além da captação superficial em fio d’água do Rio Poquinha e poços profundos no município.

De acordo com Gabriela Montoya, além de garantir segurança hídrica para Artur Nogueira, a represa também vai promover o abastecimento necessário para o desenvolvimento da cidade pelos próximos 30 anos. As projeções serão reavaliadas ao longo dos anos.

