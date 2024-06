Keep on Rock e Blaze se apresentam no Cultura Rock de Artur Nogueira

Com entrada franca, shows acontecem na Réplica da Estação a partir das 20h desta quinta-feira, 13

O tradicional Cultura Rock reunirá os amantes da música nesta quinta-feira, 13, na Réplica da Estação, em Artur Nogueira. As bandas Keep on Rock e Blaze dominarão o palco, a partir das 20h. A entrada é franca.

Desenvolvido por um grupo de amigos, o evento acontece na segunda quinta-feira de cada mês e é apoiado pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura & Turismo. O valor adquirido no bar será direcionado ao Projeto Retreta da Corporação Musical 24 de Junho.

Keep on rock

A Banda Keep on Rock está de volta para mais uma apresentação imperdível em casa. Formada em 2013, a banda comemora seus 10 anos de estrada no Cultura Rock.



Ao longo da última década, a Keep on Rock percorreu diversas cidades dentro e fora do estado, participando de eventos importantes como Encontros de Motociclistas, Festivais de Inverno e se apresentando em renomados bares e restaurantes.

A formação da banda conta com Vinicius Del Álamo na bateria, Hélio Henrique na guitarra, Luis Fonseca nos vocais e violão, e Renato Carlini no baixo.

Os quatro Keepers prometem um show eletrizante com os maiores clássicos do rock, garantindo uma noite animada no Cultura Rock.

Blaze

A Banda Blaze emerge no cenário musical como um cover de uma das maiores bandas de rock de todos os tempos: Bon Jovi. Com um repertório vibrante que captura a essência dos shows desse ícone do rock, a Blaze oferece uma experiência única para fãs e entusiastas da música.

Retornando aos palcos com a formação original em 2023, a Blaze recria fielmente os clássicos e as novidades do repertório de Bon Jovi, tanto nos timbres quanto nos visuais. As apresentações ao vivo são um espetáculo à parte: altamente performáticas, com energia contagiante e interações memoráveis com o público.

