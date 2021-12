Comércio de Jaguariúna revela movimento positivo em véspera de Natal

A procura por presentes e roupas para as festas está em alta nesta época do ano

O fim do ano chegou, o Natal se aproxima e as confraternizações e desejo de presentear as pessoas queridas movimenta o comércio. De um lado, os presentes tradicionais, como chocolates que sempre vendem bem nesta época do ano, de outro os demais comércios, principalmente do vestuário, também sentem um crescimento nas vendas.

As lojas em Jaguariúna ficaram neste período com horário especial de atendimento. Algumas, adiante do planejado, devido ao alto fluxo de clientes. Mas, isso não é problema. O espírito que assola os comerciantes é de felicidade, uma vez que este Natal se vive a retomada da economia, por conta de um ano de portas abaixadas devido a pandemia da Covid-19.

Os comerciantes estão andando de mãos dadas, unindo forças para aumentar as vendas. A Paula Savioli, por exemplo, promoveu durante a semana uma feira com diversas comerciantes que teve um retorno positivo, segundo ela.

Feira idealizada por Paula Savioli

Vestuário

Mais do que presentear, as pessoas também buscam looks para as festividades. No Natal, muitos apostaram no verde e vermelho, mas há quem use preto ou azul. Para o ano novo, o tradicional branco que remete paz já foi mais usado. Hoje estão em alta as cores vibrantes.

Mas, independentemente da cor, o que vale para o comércio é a demanda. “Estou muito animada com esse fim de ano. Muitas clientes chegam para comprar uma peça para uso pessoal, mas acaba levando presente para a família também”, conta a comerciante Rosângela, da Docha Modas.

Na loja da Paula Savioli a comerciante Vitória afirma que a busca entre peças para as festas está acirrada com a procura por presentes. “Nessa semana tivemos um boom de vendas”, revela.

Alternativas

Por ser uma alternativa prática, versátil e totalmente personalizada, as cestas também tem uma procura especial neste período por se tratar de uma lembrança adequada para expressar carinho e admiração em uma ocasião especial. O proprietário do Empório O Minerês, Aleir, conta que elas podem ser montadas com pimentas, vinhos, conservas, cervejas, cachaças e muito mais.

“Nós montamos a cesta de acordo com o desejo do cliente. Bebida alcoólica ou não, doce ou não. O cliente que escolhe. É bem variado”, afirma.

Alimentação

Mas, nem só de roupas e presentes as pessoas vivem. O período também fomentou a venda do setor alimentício. O proprietário do F-Burguer, Bruno Atalirio, conta que foi preciso contratar mais motoboys para o delivery, mais pessoas para a cozinha e atendimento.

“Estamos animados, pois temos atendido novos clientes e pelo que percebemos muitos deles são de Pedreira, Holambra, Campinas e Amparo que tem vindo comer nas mesas, ou seja, as pessoas se locomovem de outra cidade para vir especificamente para nossa hamburgueria. Esse é um ponto bem positivo sobre a fama que vem correndo dos nossos lanches”, comemora Bruno. “E todos os clientes novos tem dado feedbacks bem positivos sobre os lanches”, acrescenta.