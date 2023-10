Campinas tem sarau e contação de histórias no encerramento do Letra Jovem

Livro com os textos escritos pelos alunos será lançado durante os eventos, marcados para o dia 17/10, nas duas escolas contempladas pelo projeto

Os textos produzidos pelos participantes das oficinas de escrita criativa do projeto Letra Jovem, em Campinas, deram origem a um livro que será lançado no dia 17/10. Cada escola participante do projeto terá uma atividade especial, que acompanhará o lançamento e a entrega do livro para os alunos. Na Escola Estadual de Primeiro Grau Padre José dos Santos, o evento será às 9h, os alunos serão contemplados com um sarau antes da entrega dos livros. Já na EMEF Maria de Fátima Faria Área, os alunos participarão de uma contação de histórias e receberão uma kombi literária, com alguns livros de acervo, às 13h.

O projeto Letra Jovem contemplou a cidade de Campinas com duas turmas de escrita criativa, voltadas para adolescentes entre 13 e 18 anos. As oficinas trouxeram elementos aos alunos que despertam o processo criativo por meio da experimentação. Uma música, um filme, um cheiro ou até mesmo um cenário colorido, como o que presenciamos no nascer e no pôr do sol, podem provocar reações diferentes em cada um de nós, de modo a despertar o nosso processo criativo. Pensando nisso, as oficinas de escrita criativa, surpreenderam os alunos com experiências interessantes. Kora Prince, arte-educadora e produtora do projeto, explica que “a ideia dos encontros foi trabalhar com exercícios de estímulo à criatividade para os 5 sentidos, usando músicas, imagens, óleos essenciais e automassagem, criando condições para que eles pudessem escrever de forma livre e individual”.

A palavra criatividade deriva do latim cerare e está relacionada à produção ou inovação de algo. Ser criativo, então, nada mais é do que encontrar soluções diferentes para situações do dia a dia. Quando falamos em criatividade, falamos em estímulo para que possamos ir além.

O Projeto Letra Jovem é realizado pelo Instituto Ideia Coletiva, via Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo, ProAC ICMS e recebe o patrocínio da empresa Miracema-Nuodex. Nos meses de abril a agosto, o projeto percorreu as cidades de Porto Ferreira, Salto, Indaiatuba e Campinas beneficiando cerca de 150 jovens com o estímulo à criatividade para a produção de textos.

Sobre o Instituto Ideia Coletiva

O Instituto Ideia Coletiva é um ponto de cultura, uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) e possui reconhecimento do Ministério da Justiça e demais órgãos públicos. Atua na formação e difusão cultural, através de diversas linguagens artísticas, idealizando e executando projetos em todo território nacional.

