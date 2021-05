Brasil adere a projeto que liga América do Sul e Ásia por fibra óptica

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) festejou o Dia das Mães, no domingo, 09, com um churrasco no Palácio do Alvorada com amigos, e ostentou peças de picanha que custam R$1.799,99 o quilo. A informação foi publicada em blog da “Folha de São Paulo” nesta terça-feira, 11. Conforme reportado, o “Churrasqueiro dos Artistas”, “Tchê”, foi contratado para a festividade e viajou de Belém do Pará para Brasília.

“Em um post de domingo, o churrasqueiro aparece com Bolsonaro e dois pacotes de carne. Na embalagem, uma charge do presidente, o slogan de campanha de Bolsonaro e o nome do frigorífico. A mesma foto está no perfil do Frigorífico Goiás, e a legenda anuncia: picanha Mito”, escreveu o blog.

A carne em questão é um corte bovino da raça wagyu, gado japonês. Uma peça, em média, custa R$600 e pesa 350g. Na festa de Bolsonaro, ao menos duas carnes do tipo foram levadas, totalizando R$1.200.