Bom Prato de Campinas comemora aniversário de 22 anos nesta quinta-feira

Em sua 31ª edição, Passo de Arte Grand Prix acontece em julho na cidade de Indaiatuba

A Região Metropolitana de Campinas (RMC), mais especificamente a cidade de Indaiatuba, se prepara para receber a 31ª edição do Passo de Arte Grand Prix, Festival que incluí mostra competitiva, oficinas, masterclass, feira de produtos e presença de profissionais reconhecidos internacionalmente. O evento acontece de 5 a 14 de julho e terá participação de mais de 3,5 mil bailarinos provenientes de diversas regiões do país e também do Paraguai.

A competição é composta por oito gêneros: de balé clássico a danças urbanas, subdivididos em diferentes categorias, que culminarão em dois momentos especiais: Fase A e Fase B, denominados Gala das Estrelas, momento que reúne apresentações dos sete primeiros colocados em cada uma das fases.

Competição

A Fase A que reúne performances de ballet clássico e contemporâneo acontece entre os dias 5 e 9 de julho, sendo que, neste mesmo dia, a partir das 19h, será realizada a Gala das Estrelas com os primeiros lugares. Na sequência, entre os dias 10 e 14, começa a Fase B da competição, com apresentações de danças populares, jazz e sapateado e a Gala das Estrelas, no dia 14, a partir das 19h. Vale lembrar que todos os competidores foram selecionados em fases regionais e, também, por vídeos.

Corpo de jurados

Além de especialistas nacionais de renome, a edição de 2024 contará com quatro jurados internacionais: Luca Masala (Princesa Grave, de Mônaco), Tadeusc Matacz (Johnny Cranko School, de Sttutgart), Olivier Munõz (Oklahoma) e Carlos dos Santos (Rock School, da Pensilvânia).

Premiação

Em cada uma das Galas serão escolhidos sete trabalhos, que receberão o título de Grand Prix e serão contemplados com premiações em dinheiro que totalizam R$30 mil, distribuídos entre as categorias Melhor Bailarino e Bailarina, Melhor Coreógrafo, Prêmio Revelação, Melhor Grupo Pré e Juvenil, Melhor Grupo Adulto e Avançado e Escola Destaque. Os quatro escolhidos como Melhor Bailarino ou Melhor Bailarina também conquistarão o Prêmio Toshie Kobayashi/Só Dança. Além disso, os jurados Luca Masala, Tadeusc Matacz, Carlos dos Santos, Olivier Munõz e José Perez oferecerão bolsas de estudo aos ganhadores da Fase A.

Há 19 anos sediado no município de Indaiatuba, o Festival conta, nesta edição, com a participação de 152 grupos provenientes dos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Santa Catarina, Paraná, Ceará e Bahia, além de 46 grupos do Paraguai (totalizando cerca de 500 participantes internacionais).

Cursos e vivência artística compõem programação do Festival

O 31° Passo de Arte Grand Prix trará ainda workshops, cursos e masterclass com professores e coreógrafos renomados. Entre os cursos disponíveis estão: Danças Urbanas e Hip Hop, com Henry Camargo; Jazz Dance juvenil intermediário, com Renan Banov; Contemporâneo intermediário e avançado, com Alex Neoral; TAP intermediário e avançado, com Derick Jacinto; Clássico intermediário e avançado, com José Perez; Contemporâneo intermediário e avançado, com Carlos dos Santos.

As masterclass serão ministradas por Luca Masala, Tadeusc Matacz, Oliver Munõz, entre outros. A relação completa, bem como ficha de inscrição estão disponíveis no site do evento, que pode ser acessado aqui. Os cursos serão realizados diariamente, das 9h às 14h, no Stage Estúdio de Dança.

Feira de produtos

Em paralelo também haverá uma feira de produtos de dança a preços de fábrica, com exposição das melhores marcas do mercado e que funcionará durante todos os dias do evento, das 9h às 20h, no Ciaei.

Ingressos

Os ingressos para o Passo de Arte Grand Prix 2024 podem ser adquiridos pela plataforma Ticket Ideal clicando aqui por R$80 inteira e R$40 meia entrada para estudantes com carteirinha (entre 6 e 11 anos de idade), pessoas a partir de 60 anos de idade e PcD. Vale lembrar que, crianças até 5 anos de idade estão isentas da cobrança. Confira a programação completa neste link.

