Especialista alerta sobre importância do rastreio do câncer de mama e afirma que mesmo diagnosticado há esperança de cura

Benefícios do autocuidado feminino – De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), estima-se que, a cada ano, sejam diagnosticados mais de 66.280 novos casos de câncer de mama no país – um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres. Dados do Ministério da Saúde apontam que somente em 2021, o diagnóstico levou a óbito, em média, quase 50 pessoas por dia. O câncer de mama é o tipo mais comum na população feminina. Em todo o mundo, 685 mil mulheres morreram vítimas da doença em 2020, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS). Por isso, a campanha Outubro Rosa tem o propósito de sensibilizar sobre a importância do diagnóstico precoce e a prevenção da doença.

Como já diziam os sábios, o melhor remédio é prevenir. Segundo a dra. Natália Nunes, oncologista clínica do Oncologia Américas, em entrevista para o programa Viver é Melhor!, da Boa Vontade TV, por conta da relevância do tema, ele deve ser lembrado de janeiro a janeiro. “A gente sabe que especificamente no Brasil é o câncer com maior incidência (…) Estamos num mês que se fala muito em prevenção e rastreio. A mamografia é o principal exame para o diagnóstico numa paciente que não apresenta sinais clínicos nem sintomas da doença. É o momento de identificação da doença na forma mais inicial.”

Com isso, as chances de cura no tratamento podem chegar a 100%. No entanto, com o distanciamento social em razão da pandemia da Covid-19, houve uma queda de 40% em mamografias, o que atrasou muitos diagnósticos. A boa notícia é que neste ano, após o período de restrições por conta da crise sanitária, o mês de outubro pôde ser comemorado de forma plena, com ações em todo o mundo.

Sabendo da importância do acesso às informações para se obter um diagnóstico precoce, a Legião da Boa Vontade (LBV) realiza diversas iniciativas preventivas ao longo do ano e mais especialmente no mês outubro sobre o cuidado com a saúde feminina para as mulheres assistidas nos serviços e programas desenvolvidos em seus Centros Comunitários de Assistência Social e suas escolas espalhados pelo Brasil.

Forte aliado

Além disso, a prática de exercícios físicos também contribui nesse autocuidado: “Pode prevenir e consequentemente também ser um fator de proteção para o desenvolvimento do câncer de mama. A melhor prevenção e o melhor tratamento é fazer atividade física”, explica a doutora Natália.

Tecnologia a favor

Com o uso da tecnologia associada a novos medicamentos, o câncer de mama deixa de ser uma sentença de morte: “Existem novas perspectivas de tratamentos novos e melhores”. Inclusive, a oncologista também indica o caminho para evitar o desenvolvimento da doença: “Diante de qualquer sinal ou sintoma, procure seu médico e não tenha medo. É importante que a gente tenha um diagnóstico precoce. Caso você tenha sido diagnosticada, lembre-se de que há esperança”, relata a especialista.

