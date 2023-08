Ambev Tech lança novo circuito de Meetups em agosto

Cessão do uso das câmeras externas já é feita por um condomínio na cidade; objetivo é ampliar a adesão

A Prefeitura de Valinhos participa da 2ª edição do evento Café com Síndico no dia 31 de agosto, a partir das 17h, na Fonte Santa Tereza. O objetivo é apresentar a Muralha Digital e o projeto Câmera Amiga – Vizinhança Solidária, este segundo em parceria com a Polícia Militar. A expectativa é aumentar de mil para 1,5 mil câmeras interligadas ao Centro de Operações e Inteligência (COI) e atingir a adesão dos 70 condomínios da cidade.

O evento reunirá profissionais do ramo condominial, como síndicos, subsíndicos, administradores e outros profissionais do segmento. As inscrições gratuitas podem ser feitas pelo link www.cafecomsindico.com/eventos. Os participantes ainda concorrerão ao sorteio de R$ 1.000,00 no final do evento, além de desfrutarem de praça de alimentação. “Teremos também área kids com monitor para que os pais possam participar ‘sossegados’, focando nas palestras e conhecendo as novas tecnologias do mercado”, comenta Rafael Vieira, diretor do Café com Síndico.

Segundo o secretário de Segurança Pública e Cidadania, Argeu Alencar da Silva, Valinhos já tem um condomínio que aderiu ao convênio gratuito da cessão do uso das câmeras externas. “Há quatro meses integramos as câmeras do Condomínio Itamaracá, com resultados positivos. Além do reforço na segurança, a integração gera economia e mais informação para direcionar as decisões”, garantiu.

Nesta sexta-feira, 11, o secretário se reuniu com os empresários Luciana Remondi, da Café com Síndico, e Renato Queiroz Guimarães, da Valicon Administração de Condomínios, para discutir os detalhes finais do evento. “O encontro nasceu com a proposta de oferecer novas estratégias de gestão, conhecimentos e inovações que levem excelência administrativa aos condomínios. Nossos palestrantes são profissionais especializados da área que levam, com leveza e interatividade, as mais recentes inovações e tecnologias destinadas à área condominial, visando auxiliar ao síndico na gestão e na potencialização dos recursos”, detalha Luciana.

