Agosto Lilás em Santo Antônio de Posse

Inicialmente serão realizados 23 procedimentos de vesícula e 3 de hérnia abdominal, com exames preparatórios já em andamento e atendimento pré-operatório previsto para o final desse mês. Com a iniciativa, a fila de espera de pacientes do município que aguardam para a realização dessas cirurgias será zerada.

Além de Santo Antônio de Posse, o Mutirão irá contemplar pacientes das cidades de Artur Nogueira, Holambra, Lindóia e Pedreira, que somadas, contabilizam 140 cirurgias dessa natureza que serão realizadas. A iniciativa parte de uma recomendação do Departamento Regional de Saúde sediado em Campinas (DRS-7) para que os municípios que não contam com estrutura para a realização desse tipo de procedimento, façam integração com Prefeituras que possuem hospitais.

Central de Regulação de Vagas do Município

O Mutirão de Cirurgias é uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo com intuito de zerar a fila de mais de 500 mil cirurgias cadastradas na Central de Regulação de Oferta e Serviços de Saúde (Cross). Entre as 42 cidades que integram a DRS-7, até o início de junho havia 71,4 mil cirurgias represadas.

A estratégia com duração prevista para quatro meses, contempla 54 cirurgias ofertadas no Sistema Único de Saúde em 7 especialidades, como do aparelho circulatório, visão, digestivo e abdominais, osteomolecular e geniturinário, das glândulas endócrinas e em nefrologia. Segundo o Estado, sem as ações do Mutirão levaria cerca de dois anos para atender toda a demanda reprimida.

