A mãe dos novos tempos

Como é uma mãe nestes novos tempos? Vou falar de uma que tenho a honra de estar dia a dia a seu lado e, por meio dela, poder homenagear a todas mamães do mundo neste domingo dedicado e consagrado ao “Dia das Mães”.

A história desta mãe que vou lhes contar começa logo nos primeiros anos, pois me lembro de uma foto dela com seus 4 a 5 anos, segurando sua boneca, vestidinho, sandalinha, rostinho de desconfiada, tipo assim: ‘o que você está olhando e querendo com minha filhinha’ (a boneca que estava em seu colo). Talvez esta infantil brincadeira de se carregar uma boneca, dar banho, comidinha, montar a casinha, arranjar depois um boneco que na sua imaginação será o namorado da filhinha, é algo que hoje chamamos de visão do futuro e que é tão valorizado no mundo corporativo. Tenho me deparado com vários pensadores, instrutores, do que estamos chamando de reconstrução criativa onde eles destacam que para nos remodelarmos precisamos pensar como crianças, onde nesta idade a criatividade é fantástica.

Convido você a parar, refletir e fazer um flashback do seu tempo de criança e ver o que você e amigos pensavam, faziam, criavam e o que é isto hoje, no que se transformaram e vai entender o que talvez tenha que ser feito para termos mais inovação e criatividade no mundo moderno.

Mas voltemos a outro estágio desta mãe que agora já jovem começa a pensar em acumular riquezas e, para isto, nada melhor que a famosa poupança para poder adquirir seus sonhos de consumo. E como conquistar este dinheiro? Com o trabalho! Para isto começam os estudos, a procura do primeiro emprego e o acumulo de tarefas da vida, estudo e trabalho.

O estágio seguinte é onde se coloca a emoção ao lado da razão, que é a fase do estudo, flerte, do namoro e onde começam os primeiros diálogos em família sobre futuro, sobre o certo e o errado, orientações sobre as escolhas que impactarão sua vida, discordâncias de opiniões, até porque como jovem, temos ao nosso lado uma mãe, mulher mais experiente para nos aconselhar, orientar, e normalmente nesta fase da vida, não temos o discernimento de compreender o que elas estão nos passando, somente anos depois saberemos que sempre uma mãe só nos fala coisas do BEM.

Avança-se para a etapa onde encontra um parceiro para construir uma família, e surgem mais atividades na sua vida, estudo, trabalho, o fator casa, que ela como líder quer que seja o seu castelo encantado da Disney, como sempre imaginou nos seus tempos de criança.

Passam-se alguns anos, chega-se uma criança ao lar, torna-se MÃE, e com isto assume para si a responsabilidade de educar e orientar esta criança, é o momento de aflição, nervos a flor da pele, pois ela quer se superar no seu melhor, tarefa que o Senhor Deus lhe confiou, e neste momento esta mãe dos novos tempos mostra que é como todo filho vê sua mãe, uma deusa, uma mulher maravilha, pois ela está sempre presente e lhe defendendo de todos os males.

Esta mãe que não dorme, pois a filhinha esta com dor de barriga, que acorda para mamar, a dor do primeiro dente, os primeiros passos e tombos, as primeiras palavras a balbuciar, uma emoção sem fim e que necessita de uma energia incrível, pois agrupa-se estudo, trabalho, casa e agora a criação da sua filha.

Quantos livros esta mãe dos novos tempos leu para saber como educar, quantos diálogos com professores, mães, amiguinhas e amiguinhos, ela sempre presente a levar nos infindáveis compromissos que uma criança tem hoje.

Mãe que quer acompanhar de perto esta filha que vai crescendo, passa pela fase adolescente, e começam a praticar esportes, estudar, assistir filmes e viajar juntas, uma amigona, seja nos momentos de dizer SIM e na difícil tarefa de dizer NÃO, e ao mesmo tempo dar a liberdade e deixar que sua filha tome suas decisões.

Esta mãe dos novos tempos, sem dúvida, é uma multitarefas incrível, pois ainda consegue ser mãezona junto a seus colaboradores, sempre com seu sorriso encantador, disposição em ajudá-los e aconselhar, uma verdadeira líder, uma rainha no comando e sem abdicar do convívio e dos cuidados com a rainha mãe.

A vocês mulheres, em especial as MÃES, que Deus sempre lhes conservem e lhes alimentem de suas graças, pois sem sombra de dúvida são a maior riqueza e benção que temos no nosso dia a dia.