Ypê inicia projeto de restauração florestal na Bacia do Rio Camanducaia

Iniciativa, em parceria com o Imaflora, aumentará a cobertura florestal na bacia com o objetivo de recuperar matas ciliares de rios e nascentes

A Ypê, empresa 100% brasileira e uma das maiores fabricantes de produtos de higiene e limpeza do país, dá início a mais uma importante parceria com foco em restauração florestal. Por meio do projeto Plantar Vida, com o Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola (Imaflora), serão reflorestadas áreas prioritárias que compõem parte da Bacia do Rio Camanducaia para a recuperação das nascentes e aumento da oferta de água.

A Bacia do Rio Camanducaia abrange cerca de 1.000 km², integra 11 municípios e é responsável pelo abastecimento de, aproximadamente, 300 mil habitantes. O Plantar Vida tem o potencial de aumentar a biodiversidade na região e a possibilidade de sequestro de carbono visando a diminuição de riscos climáticos.

Na primeira fase do projeto serão avaliadas, dentro de uma área de 670 km², as áreas com déficit de mata nativa, sobretudo aquelas que ficam próximas às nascentes e aos rios e que precisam ser restauradas. As ações de plantio devem começar no segundo semestre de 2022.

O Plantar Vida também busca a mobilização e participação de produtores locais para o desenvolvimento da agricultura sustentável na Bacia do Rio Camanducaia e o engajamento de outros parceiros do poder público e privado da região. Em breve, encontros para diálogos e trocas de experiências serão propostas a fim de engajar a comunidade para trabalhar em conjunto.

“Somente com a responsabilidade compartilhada é que teremos êxito no cuidado com o nosso planeta. Este tem sido o foco de nossas iniciativas e parcerias em busca de um impacto positivo para a sociedade que está a nossa volta. O Plantar Vida é um projeto de restauração florestal idealizado pela Ypê, agora com foco em recuperar a vida nas nascentes da Bacia do Rio Camanducaia, um rio que faz parte do nosso cotidiano, margeando nossa matriz, em Amparo. Queremos plantar árvores nativas para que as nascentes de nossa região voltem a brotar água e para que nosso ecossistema possa ser recuperado, apesar das adversidades, porque água também é vida”, explica o presidente executivo da Ypê, Waldir Beira Júnior.

A Bacia do Rio Camanducaia integra a Bacia dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ). O Rio Camanducaia nasce no município de Toledo (MG) e tem sua foz no rio Jaguari, no município de Jaguariúna (SP). Os municípios de Toledo e Extrema, em Minas Gerais, e de Pedra Bela, Amparo, Monte Alegre do Sul, Pinhalzinho, Pedreira, Tuiuti, Santo Antonio de Posse, Holambra e Jaguariúna, em São Paulo, fazem parte desta Bacia.

SOBRE A YPÊ

Marca líder em importantes categorias no segmento de limpeza do Brasil, a Ypê possui uma linha completa de produtos para auxiliar nos cuidados com a roupa, a casa e o corpo. Com matriz localizada em Amparo, interior de São Paulo, conta com mais quatro unidades fabris: Salto (SP), Simões Filho (BA), Anápolis (GO) e Goiânia (GO). Fundada em 1950, a Ypê é uma empresa 100% brasileira com mais de 6.000 funcionários. A empresa é signatária do Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupção, uma iniciativa do Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social. Exporta para mais de 10 países da América Latina, Ásia, África e Oriente Médio e ainda detém as marcas Atol, Assolan, Tixan e Perfex.

“Hoje estamos vivendo uma seca histórica em diversas regiões do Brasil, e isso está diretamente ligado à alteração do uso do solo e desmatamento. O Projeto Plantar Vida é um exemplo de ação que teremos que fazer daqui para frente se quisermos garantir água para as futuras gerações”, afirma Leonardo Sobral, Gerente Florestal do Imaflora. “A Organização das Nações Unidas declarou o período de 2021 a 2030 como a década da restauração de ecossistemas. O Brasil não pode perder essa oportunidade, a restauração florestal é uma alternativa importante para o desenvolvimento social, econômico e ambiental.”

SOBRE O IMAFLORA

O Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola (Imaflora) é uma organização sem fins lucrativos, criada em 1995 sob a premissa de que a melhor forma de conservar as florestas tropicais é dar a elas uma destinação econômica, associada a boas práticas de manejo e à gestão responsável dos recursos naturais. O Imaflora busca influenciar as cadeias produtivas dos produtos de origem florestal e agrícola, colaborar para a elaboração e implementação de políticas de interesse público e, finalmente, fazer a diferença nas regiões em que atua, criando modelos de uso da terra e de desenvolvimento sustentável que possam ser reproduzidos em diferentes municípios, regiões e biomas do país.