Videoclipe da banda Br´oz gravado em Holambra será lançado nesta sexta-feira, 07

O videoclipe gravado em Holambra que marca a celebração de 20 anos de criação da banda Br´oz será lançado esta sexta-feira, 07, às 18h em todas as plataformas digitais e no Youtube. Matheus Rocha, Jhean Menezes, André Marinho e Oscar Tintel, integrantes do grupo formado no reality show PopStar, do SBT, estiveram na cidade nos dias 4 e 5 de junho e escolheram o Teatro Municipal Franciscus Johannes Eltink como cenário para o novo trabalho. A canção “Do jeito que você sempre quis” também foi gravada e produzida em um estúdio do município, localizado no Jardim das Tulipas.

“A produção foi bem rápida, surpreendeu bastante, tínhamos várias ideias, mas optamos pelo Teatro que é um espaço muito legal e retrata bem o que queríamos. A ideia era trazer algo mais intimista de acordo com a letra e a proposta da música”, explicou Matheus. “Todos os elementos ajudaram na escolha, tudo trouxe uma energia legal, o lugar onde moro e me sinto à vontade junto com o produtor Gabriel Francis, que é super talentoso e se entregou para o projeto”, completou.

Matheus mora em Holambra há cerca de dois anos junto com a esposa Evelyn Takaoka. “Apesar do meu trabalho ser principalmente em São Paulo aqui é onde eu recarrego minhas energias, é muito gratificante e muito gostoso morar em num lugar como esse”, elogiou. “É diferente, as pessoas têm um carinho grande, está sendo uma experiência incrível e espero poder colaborar com o município e agregar um pouco do meu conhecimento com essa cidade que considero incrível.”

O novo trabalho também dará nome a um show que irá marcar as comemorações de duas décadas do grupo. O encontro acontecerá no dia 6 de setembro em São Paulo.

Banda Br´oz

A banda Br´oz foi formada no ano 2003 no reality show Pop Star, do SBT e tem grandes sucessos como “Prometida” e “Vem Pra Minha Vida”. O álbum de estreia do grupo vendeu mais de 350 mil cópias.

