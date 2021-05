Vendas no Dia das Mães crescem 6%, segundo Serasa Experian

1,5 milhão de brasileiros ainda não tomaram a segunda dose da vacina que protege contra o coronavírus

De acordo com levantado do Ministério da Saúde, 1,5 milhão de brasileiros não tomaram a segunda dose da vacina contra a Covid-19 no prazo estabelecido pelos laboratórios. O intervalo entre as duas doses da vacina da AstraZeneca é de 84 dias e de 28 para a Coronavac. De acordo com o ministério, as pessoas não compareceram às unidades de saúde dentro do período para garantir a imunização completa, embora houvesse imunizante à disposição.

A coordenadora do programa nacional de imunizações, Francieli Fontana, informa que a pasta prepara uma lista para enviar aos estados e municípios com a relação de pessoas que não retornaram para se vacinar. “Vamos emitir uma lista com essa situação e discutir uma forma para buscar essas pessoas a fim de se imunizar”.

Segundo o médico infectologista, Doutor Bernardo de Almeida, a primeira dose do imunizante confere uma imunidade parcial, a partir de 15 dias da dose. Porém, a eficácia máxima obtida nos estudos clínicos só é alcançada após 15 dias da segunda dose. A única exceção é a vacina da Jansen, que é dose única.

A população que ultrapassou o período recomendado para receber a segunda dose deve ir até a unidade de vacinação do seu município para ser imunizado o quanto antes para obter a imunização máxima possível. “Não há um tempo máximo entre as doses, ou seja, pode tomar a segunda dose a qualquer momento a partir da recomendação de intervalo entre elas”, afirma o infectologista.

Dr. Bernardo alerta ainda que não é recomendável trocar de fornecedor da vacina, por exemplo, tomar a primeira dose da CoronaVac e a segunda da Astrazeneca, pois a situação passa para um esquema não estudado, com nível de eficácia e efeitos colaterais desconhecidos. E, após receber a imunização, tanto da primeira quanto das duas doses necessárias, as medidas de prevenção contra o coronavírus devem ser mantidas. “A vacina não protege 100% e ainda há circulação intensa do vírus”, alerta o infectologista.

Dados

Segundo dados do Ministério da Saúde, São Paulo é o estado com maior número de defasagem com 343.925 mil pessoas. Em seguida vem a Bahia onde 148.877 pessoas não retornaram para tomar a segunda dose. O Rio de Janeiro está em terceiro lugar nesta lista com 143.015 que ainda não tomaram a dose no intervalo certo.

Sobre Dr. Bernardo

Médico infectologista e CMO da Hilab. Como médico, atua na Universidade Federal do Paraná, onde fez a sua graduação, residência e especialização. Participa de diversos estudos sobre os temas Infectologia, Epidemiologia e Saúde Pública. Na Hilab, como CMO, faz parte da transformação dos processos de exames diagnósticos, com o intuito de democratizar a saúde e facilitar seu acesso.