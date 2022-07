Veiling Holambra vai garantir desenvolvimento e ampliação dos negócios com o S/4 HANA da SAP  

Voltada para o comércio de flores e plantas, empresa terá mais segurança dos dados e escalabilidade das vendas de seus produtos com a solução da SAP



Contar com mais segurança e escalabilidade nas suas operações foram alguns dos motivos para a escolha da cooperativa Veiling Holambra pelo sistema em nuvem S/4 HANA, da SAP, que está sendo implementado. O novo sistema irá colaborar para a organização, gerenciamento e controle das vendas de todo o negócio da empresa, focada no comércio nacional de flores e plantas, e que conta com pregão eletrônico, canais de vendas a distância e operações 24 horas por dia.

O S/4 HANA foi uma escolha da empresa para suportar o crescimento e as necessidades da empresa de curto, médio e longo prazos para os próximos anos. Um dos trunfos do sistema da SAP que conquistaram a Veiling foi a capacidade de guardar, cruzar e analisar dados de toda operação de forma inteligente, garantindo tomadas de decisão pela empresa de maneira ágil e assertiva.

“Ir para a nuvem significa que estaremos mais bem preparados para atender ao nosso crescimento nos próximos anos. Com o S/4 HANA teremos escala, flexibilidade, aumento de capacidade e segurança dos dados”, detalha Jorge Possato Teixeira, CEO da Veiling Holambra.

Outro fator é a sazonalidade, afinal, em alguns meses do ano há explosão de compra de flores, principalmente, em datas como dia das mães, dos pais, dos namorados, e finados. Por isso, servidores e sistemas robustos são fundamentais para garantir o atendimento das demandas.

Migração

A Cooperativa Veiling Holambra bateu o martelo com a SAP em novembro de 2021 e vem implantando o sistema em fases começando pelo SAP S/4HANA. A meta é ajustar os demais sistemas usados pela empresa gradualmente com o ERP. Os profissionais da área de sistemas de gestão da empresa estão sendo treinados para usar a nova plataforma.

“Sempre procuramos garantir aos nossos clientes a melhor performance dentro de sua estratégia de negócios, promovendo aprimoramento da gestão com foco em bons resultados”, afirma Mario Tiellet, vice-presidente de General Business e Canais da SAP.

Com um crescimento médio de 15% ao ano, a Veiling viu a nuvem como um passo fundamental para garantir a performance de suas operações. “Nos últimos anos, estamos vendo as empresas que implementam ERP irem para a computação em nuvem e observamos o grau de segurança e também a redundância desta tecnologia”, relata Jorge.

Tais aspectos — níveis de segurança e a redundância — foram fundamentais na tomada de decisão de migrar para a nuvem e para o S/4 HANA. O mercado da Cooperativa Veiling Holambra é corporativo (B2B). Com pouco mais de mil clientes, e vendas sendo feitas de forma online, a plataforma de e-commerce foi desenvolvida internamente e está, por sua vez, conectada ao ERP.

A Cooperativa Veiling Holambra tem um time de tecnologia da informação completo e conta também com aceleradores de desenvolvimento, empresas contratadas para ajudar com desenvolvimentos específicos.

