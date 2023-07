Valor da Produção Agropecuária de 2023 é estimado em R$1,148 trilhão

As lavouras lideraram o crescimento, com aumento do VBP de 4,9%, impulsionado pelo recorde da safra de grãos e pelos ganhos de produtividade

A estimativa do Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) de 2023, com base nas informações de safras de junho, é de R$1,148 trilhão, valor 2,6% superior ao do ano passado. As lavouras lideraram o crescimento, com aumento do VBP de 4,9%, impulsionado pelo recorde da safra de grãos e pelos ganhos de produtividade. A pecuária teve retração de 2,4% no VBP, devido à retração da carne bovina e de frango.

O valor da produção obtido pelas lavouras foi de R$812,1 bilhões, e o da pecuária de R$ 336,6 bilhões.

Os produtos com melhor desempenho este ano são o amendoim, com aumento real de 8,9% no VBP, arroz 7,8%, banana 14,3%, cana de açúcar 11,9%, feijão 19,0 %, laranja 27,8%, mandioca 33,6%, milho 3,9%, soja 3,5%, tomate 14,3% e uva 3,8%.

Na pecuária, as maiores contribuições positivas vêm sendo dadas por suínos, leite e ovos. A balança comercial da pecuária mostra, de janeiro a junho, retração das carnes de -5,1 % em dólares. Porém esse mercado mostra-se bastante favorável às transações de carne de frango e carne suína.

Devido aos preços mais baixos ou menores quantidades produzidas, uma relação pequena de produtos vem tendo desempenho pouco favorável. São estes o algodão, batata inglesa, café e trigo. O café vem sendo especialmente afetado por forte redução dos preços internacionais.

O ranking dos produtos de acordo com o seu desempenho é formado por soja, milho, cana-de -açúcar, café e algodão. Esses produtos respondem por 82% do VBPdas lavouras de 2023.

Os estados com maior influência no VBP são os que apresentam a liderança na produção de grãos, pecuária bovina e café, como em Mato Grosso, Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Goiás.

Confira o ranking do VBP das lavouras, pecuária e dos estados. (valores em Reais)

