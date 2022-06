Vacinação contra gripe para grupos prioritários termina no dia 03

Os integrantes do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (Comdema) de Jaguariúna tomaram posse nesta terça-feira, dia 31 de maio, em cerimônia realizada no Paço Municipal, que contou com as presenças do prefeito Gustavo Reis, da vice-prefeita e secretária municipal de Meio Ambiente, Rita Bergamasco, e da diretora de Meio Ambiente, Aline Granghelli Catão.

O Conselho é composto por 10 membros titulares e 10 suplentes, com mandato de dois anos, sendo cinco representantes da sociedade civil e cinco representantes do poder público (Confira a relação completa dos integrantes abaixo).

A primeira reunião do novo conselho será no próximo dia 22 de junho, às 9h, no Departamento de Agropecuária e Meio Ambiente da Prefeitura de Jaguariúna.

“Em Jaguariúna temos feito um trabalho bastante árduo, com todo o apoio do prefeito Gustavo Reis, e esperamos dar continuidade a essas políticas públicas na área ambiental, cada vez mais adequadas à nossa realidade. Parabéns a todos”, disse Rita Bergamasco.

Composição do Conselho de Meio Ambiente:

TITULARES

GILBERTO POLTRONIERI

ELY CRISTINA DE ALMEIDA GODOY

ALINE GRANGHELLI CATÃO

LUCIANA CARLA FERREIRA DE SOUZA

ROGÉRIO MARÇAL ROCHA OLIVEIRA

ALBERTO FERREIRA ANTUNES

SUELI APARECIDA BERNE

MARIA IZABEL NASCIMENTO MARCOS

JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS

DAIANA GONÇALVES R. DE OLIVEIRA

SUPLENTES

ISABELA TOLEDO CATÃO

EDGAR FRANCISCO MALDONADO SOARES

WALTER FERRARI NETO

SILVANA TUROLLA BROLEZE

DIEGO BARROZO

DÉCIO JOSÉ DE SOUZA

ANA MARIA CARTAROZZI FERRARI

CAIUS MARCELUS GODOY

KATIA DO CARMO FERREIRA NUNES PIRES DE CAMARGO

JÉSSICA CRISTINA DOS SANTOS