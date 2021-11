Últimos dias de inscrições para o Vestibular 2022 da PUC-Campinas

Universidade abre novos cursos de Design de Moda, Engenharia Biomédica e Negócios Digitais

A PUC-Campinas está com inscrições abertas até 3 de novembro para o Vestibular 2022, que oferecerá vagas para mais de 60 cursos da Universidade. Para o próximo ano a Universidade está oferecendo três novidades, com os novos cursos de Design de Moda, Engenharia Biomédica, Negócios Digitais, com 60 vagas cada.

Em rankings nacionais e internacionais recentes, a PUC-Campinas aparece como uma das melhores universidades privadas do País, resultado de investimentos constantes em inovação, pesquisas, qualificação e melhorias de instalações e laboratórios.

“Em 80 anos de história, a PUC-Campinas já formou mais de 200 mil profissionais, consolidando experiência e conhecimento na implantação de cursos e desenvolvimento de metodologias para uma formação profissional de excelência. Por isso, somos uma Universidade que se destaca pela avaliação dos órgãos oficiais e por excelentes classificações nos rankings mais conhecidos e reconhecidos em todo o País”, disse o Reitor Prof. Dr. Germano Rigacci Júnior.

A Universidade também tem se destacado por ser um elo de ligação entre a comunidade acadêmica e empresas. “A PUC-Campinas vai muito além da sala de aula. Através dos estágios e das atividades desenvolvidas pelo Escritório de Talentos e Carreiras, nossa Universidade criou um elo com o mercado de trabalho e é possível interagir com empresas e empreendedores”, destaca o Pró-Reitor de Graduação Paulo Pozzebon.

Incrições podem ser feitas pelo link https://educacional.puc-campinas.edu.br/processo-seletivo/home?codConcurso=22022101

Novos cursos

O Bacharelado em Negócios Digitais terá duração de 4 anos, sendo os três primeiros no período matutino e o último no noturno com carga é de 2317 horas e 30 minutos. “No último ano todas as disciplinas são eletivas e serão no período noturno para que os estudantes possam fazer estágio”, disse a diretora Sílvia Cristina de Matos Soares.

“O objetivo é formar profissionais que tanto possam criar novas tecnologias quanto gerenciar negócios, atendendo necessidades do mercado. Um profissional que é capaz de criar, ser gestor e também desenvolver seus próprios negócios”, disse.

O de Design de Moda também é matutino com quatro anos e está sendo implantado como um curso “irmão” do de Design Digital, implantado em 2015 e que tem nota máxima do MEC. Ele terá 60% de disciplinas conjuntas. “Os dois tem a mesma base conceitual e de fundamentos. Mas o de Moda terá desdobramento para projetos de moda: estilismo, eventos, costura etc.”, disse o diretor Victor Corte Real.

Haverá também um laboratório específico de moda, o AMMO (Ateliê Multifuncional de Moda). “É um curso com base no design mas feito para desenvolvimento de projetos de moda, voltado para gestão, análise de materiais, estratégia e comunicação”, disse.

O Curso de Engenharia Biomédica, cujo período de graduação é de 5 anos em turno integral, surge em meio à demanda crescente pela utilização da tecnologia em prol da saúde, buscando soluções eficazes para a prevenção e diagnóstico de doenças. Os estudantes serão capacitados para atuar com a proposição, projeção e desenvolvimento de equipamentos médicos e hospitalares, biomédicos e odontológicos; criação de softwares para diagnóstico e tratamento da saúde; pesquisas sobre materiais e instrumentos etc.

Além de aulas práticas no Campus I, onde são sediados os cursos de Ciências Exatas, Ambientais e de Tecnologia, os alunos de Engenharia Biomédica terão acesso ao Campus II, que abriga os cursos da saúde, ampliando sua rede de relacionamento e convivência, bem como suas vivências práticas em laboratórios específicos, no Hospital PUC-Campinas e nas clínicas-escola existentes na Universidade.

Confira o cronograma do Vestibular 2022

Períodos de inscrição e valores da taxa de inscrição para todos os cursos

(Exceto para o Curso de Medicina)

O Período: 19/10 a 3/11 – R$120,00 (sem desconto).

Períodos de inscrição e valores da taxa de inscrição para o curso de Medicina

O Período: 19/10 a 3/11 – R$320,00 (sem desconto)

Prova geral e prova específica de Medicina (Presencial)

11/11/2021 (quinta-feira) das 13h às 18h

Prova geral – Direito e demais cursos (Presencial e On-line)

12/11/2021 (sexta-feira)

Direito – 14h às 18h

Demais Cursos – 14h às 17h

Divulgação dos resultados e da lista de espera (exceto para o Curso de Medicina)

29/11/2021, após as 16 horas

Matrícula dos candidatos convocados

(Exceto para o Curso de Medicina) 29/11 a 7/12/2021

Divulgação dos resultados – Medicina

(Com início no 1º e no 2º semestre) e lista de espera

16/12/2021, após as 16 horas

Matrícula dos candidatos convocados

Medicina (com início no 1º e no 2º semestre)

16 a 21/12/2021