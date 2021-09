Sucesso: trabalho de confiança e qualidade resulta em expansão no mercado

Proprietário de três lojas em Jaguariúna atrela seu sucesso a qualidade dos produtos e atendimento

A Perfil Moda Masculina comemora 21 anos em novembro. Tudo começou quando o proprietário Flavio sentiu a carência do mercado local e trouxe para a cidade uma proposta que posteriormente tornou-se sua vida.

Em 2000 a loja era um pequeno corredor, na R. Alfredo Engler, no centro de Jaguariúna. Após quase cinco anos foi preciso dobrar o tamanho do espaço devido a demanda, ainda na mesma rua, onde é até hoje. Neste tempo Flavio também inaugurou a Perfil Moda Feminina.

Ambas as lojas trabalham com marcas exclusivas, como Monica Sanches, Aramis e Individual. “Outra prioridade que temos é trabalhar com produtos de qualidade e originais. Desde que montei a loja trabalho somente produtos com nota fiscal, que é uma garantia para mim e para os clientes. Eu tenho uma história que garante ao cliente a confiança do bom produto”, afirma.

Mas, além de toda essa qualidade e confiabilidade, o empresário acredita que existe um fator que se sobressai para o sucesso da loja. “Mais importante ainda é você ser bem atendido para voltar para a loja. Não adianta só o produto ser bom. Uma coisa completa a outra”, acrescenta.

Recentemente Flavio inaugurou o projeto Muito Lupo, da franquia Lupo, que complementa as duas lojas oferecendo moda íntima feminina e masculina, infantil e fitness de qualidade. A Lupo tem 481 franquias espalhadas pelo Brasil e mais de 39 mil pontos de venda, mas Flávio garante que seu preço é especial e bem mais atrativo.

A marca é super reconhecida no mercado por oferecer alta qualidade em seus produtos. É uma marca acessível com 75% das vendas de 2019 vindas das classes sociais A até C+.

“É a realização de um sonho. Eu amo o que eu faço”, diz Flávio.

Quando se fala na Perfil, impossível não falar de Flávio. O empresário é a cara do seu negócio. Ele conta que seu escritório são as próprias lojas, pois gosta de estar em contato com os clientes e por dentro de toda a organização interna.

“Percebo que é preciso ser honesto com o fornecedor, funcionário e cliente para chegar ao sucesso e estamos aí. Sou muito grato a todos meus clientes, parceiros e fornecedores que sempre de alguma maneira me incentivaram”, diz

Pandemia

Na pandemia, Flavio enfrentou um cenário desconhecido, mas também repleto de oportunidades. Conseguiu conquistas novos clientes e inovou em Jaguariúna quando promoveu a primeira live de vendas nas redes sociais.

Ele garante que neste período sim, poderia ter vendido mais, mas tendo em vista toda a crise sanitária e econômica, se saiu bem. “Agora a expectativa retomada está muito boa. Quem tiver o produto vai se dar bem”, acredita.