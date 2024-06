SP Instrumental apresenta Del’Arco Orquestra em Campinas

Equipes estão trabalhando, no período noturno, em trechos de Campinas e Jaguariúna

As obras de recuperação do pavimento na rodovia Gov. Dr. Adhemar Pereira de Barros (SP-340), seguem em ritmo acelerado. Desde 22 de abril, os serviços têm sido executados de maneira coordenada, com equipes de Engenharia trabalhando tanto na aplicação do novo pavimento, quanto na sinalização horizontal.

Esta semana, as obras do período noturno – das 22h às 05h – estão em andamento nos kms 124 e 123 no sentido Sul (Campinas) e nos kms 136, 137 e 138 no sentido Norte (Jaguariúna).

Para o novo pavimento, a concessionária está aplicando o asfalto-borracha, também conhecido como asfalto ecológico, que utiliza borracha de pneu moído em sua composição. A solução, tradicionalmente utilizada pela Renovias, une conforto e segurança viária atrelada à destinação correta de resíduos, o que proporciona relevante ganho ambiental.

Segurança Viária

Todo o trecho em obras está devidamente sinalizado. A Concessionária reforça aos clientes que respeitem a sinalização e os limites de velocidade ao passar pelo local com obras e/ou serviços de manutenção, uma vez que operários estão nas imediações da pista.

Para evitar possíveis transtornos nos locais com restrições de tráfego, recomenda-se, sempre que possível, que programem seus deslocamentos. As condições do trânsito estão disponíveis no site www.renovias.com.br.

O Sistema de Atendimento aos Usuários (SAU) da Renovias está à disposição dos motoristas, 24 horas por dia. Para acioná-lo, basta ligar no 0800 055 9696 ou usar um dos fones de emergência, implantados a cada quilômetro.

