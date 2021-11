Shopping de Campinas terá festival de churrasco neste fim de semana

Evento histórico em Campinas escolhe a arte para dizer NÃO AO RACISMO!

Neste ano, a celebração (com muita reflexão) do “Dia da Consciência Negra” será especial e acontece a partir das 14h, no campo do Corintinha, no Jardim Ouro Verde. Diversas atrações culturais e shows musicais, com presença da banda Raça Negra, estão confirmadas. “Nosso intuito é chamar a atenção para um comportamento que insiste em se manter. Racismo é crime, é inaceitável e precisamos combater esse mal. A melhor forma que encontramos é lutar com sorriso no rosto e amor no coração em um evento que já nasceu para ser um sucesso”, explica Francisco Filho, idealizador.

Com uma estrutura completa, o evento “Dia da Consciência Negra” será uma grande homenagem à cultura ancestral do povo de origem africana, escravizado por séculos no Brasil e em todo o mundo.

A trilha sonora não poderia ser outra, Raça Negra, que desafia o tempo com canções de sucesso e que são conhecidas por todo o público, independente da faixa etária ou classe social. Dizem que “quem não gosta de Raça Negra, bom sujeito não é”. A brincadeira reflete a popularização desde que o Raça surgiu ao mercado. Foi a primeira banda de samba a tocar numa rádio FM, na época, com ‘Caroline’. Na década de 90, entrou para o Guinness Book com a canção ‘É tarde demais’ com a impressionante marca de mais de 600 execuções em rádios num só dia.

Não só as faixas citadas acima, mas ‘Cheia de manias’, ‘Sozinho’, ‘Te quero comigo’, ‘Cigana’, ‘Me leva junto com você’, dentre tantas outras, estarão no repertório. É hit do início ao fim.

As atrações já começam a partir das 14h, horário de abertura dos portões. Uma praça de alimentação completa, com mais de 20 pontos de vendas de comidas e bebidas, promete agradar a todos os paladares e bolsos.

A venda de vestuário de moda afro será a oportunidade do público conhecer os tecidos, estampas e figurinos usados em nosso país irmão. Profissionais experientes estarão a postos para arrumar o cabelo, fazer tranças e mudar o visual com as técnicas e características marcantes desta cultura tão encantadora.

E, para conhecer um pouco mais sobre as personalidades representativas que mudaram o rumo da história no Brasil e no mundo, está confirmada ainda uma exposição de painéis gigantes. São 12 painéis informativos, com 4 metros de altura cada, com foto e uma breve descrição sobre o feito.

Diversos grupos e movimentos culturais afro também marcarão presença ao longo do dia, com apresentações de dança, música e capoeira.

Com caráter inclusivo, o “Dia da Consciência Negra” agregará outras culturas, sons, ritmos e também um parque de brinquedos infláveis. “Não é um evento apenas para o preto. É um evento para a família, incluindo crianças, jovens e adultos, sejam eles pretos ou não. É necessário falarmos para todos que racismo é crime, que o Brasil não aceita mais este tipo de conduta arbitrária, que somos apenas um povo e que as diferenças não podem mais existir”, completa Francisco.

No palco, axé, samba, sertanejo e muito mais! Grupo Serrinha, Minoro Muriart, Patrícia Ferrari & Gu Santana, Grupo Vida Samba, Beya Samba Rock, Mesa de Bar, Luiz Miguel & Daniel, além das baterias das Escolas de Samba, Rosa de Prata e Unidos do Jardim Shangai, artistas para todos os gostos e estilos.

Os ingressos estão à venda pelo endereço www.tycket.com.br ou em um dos pontos de venda.

Faça parte desta festa e diga NÃO AO RACISMO!

Serviço:

Dia da Consciência Negra

Shows: Raça Negra e diversos artistas

Data: 20 de novembro

Abertura dos portões: a partir das 14h

Local: Campo do Corintinha

Endereço: Av. Arymana, 168-354 – Campinas – SP

Valores: à partir de R$ 20

Mais informações em (19) 99203-7407 / https://www.facebook.com/RA%C3%87A-NEGRA-Campinas-100436182467979

Pontos de venda:

Pastelaria Camarote Beer – Arymana168-354, Parque Universitário – Viracopos

O Caneco Empório e Adega – Pedro Degreci Júnior, 158, Vida Nova

Brazilian99Store Shopping Spazio Ouro Verde – Ruy Rodrigues, 3200

Adega Ruy Rodrigues – Ruy Rodrigues, 4940 Parque Universitário

Tonel Bebidas e Conveniência – Tancredo Neves, 1040 – Tancredão

Biroska do Carlão – Marechal Juarez Távora, 17 , Jardim Campos Elísios (Balão do Laranja)