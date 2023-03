Serviços de Saúde de Holambra atendem em novos números a partir de segunda

Com o volume de vendas este ano entre 8% e 10% maior que o registrado em 2022, não falta otimismo ao setor nesta data, que já ocupa lugar de destaque no calendário

Antes destinadas a papeis secundários, as mulheres do agro ganham cada vez mais protagonismo, assumindo as rédeas do próprio negócio na fazenda ou em cargos de liderança nesta imensa cadeia produtiva. Na floricultura e, especificamente no Ceaflor, o maior mercado de flores, plantas e acessórios para floricultura, paisagismo e decoração do país, elas garantem o sucesso para diversas das mais de 400 empresas que atuam no empreendimento ou comprando e vendendo as mercadorias ali comercializadas para os quatro cantos do país. No Dia Internacional da Mulher, comemorado em 08 de março, Ceaflor que contar a história de algumas destas mulheres incríveis e, por meio delas, homenagear a todas.

Tendo como carro chefe de vendas o produto “Árvore da Felicidade”, Maura Oliveira comanda toda a parte comercial e operacional na venda de plantas em um box do Ceaflor, cuidando pessoalmente do carregamento da mercadoria, dirigindo o caminhão para transporte, atendendo e cuidando do relacionamento com os clientes para que fiquem satisfeitos e voltem sempre. “Nosso ponto de venda no Ceaflor é conhecido como o box da felicidade, não apenas pelos produtos que vendemos, mas principalmente pelos relacionamentos que construímos aqui”, comenta Maura. Ela acredita que o fato de ser mulher contribui com o sucesso do negócio, pois todos buscam um sorriso, uma atenção e isso as mulheres têm mais sensibilidade para expressar.

O Ceaflor é um entreposto de comercialização no qual atuam mais de 400 empresas em 946 boxes e que recebe cerca de 700 caminhões para carregamento nos dias das feiras, às segundas e quartas, além de milhares de clientes que levam os produtos comercializados ali para todo país.

E na gestão operacional de todo esse processo está Ana Rita Stênico, gerente de Operações do Ceaflor, que conhece todos pelo nome, sabe o número do box de cada produtor e comerciante e cuida para que todos sejam bem atendidos e fechem bons negócios. “Aqui há uma grande diversidade de público e temos que entender a necessidade de cada um para melhor atendê-los. Nesta questão, acho que ser mulher e ter empatia ajuda muito”, explica. Questionada se já teve algum problema de liderança por ser mulher, ela garante que não. “Pelo contrário, construímos uma relação de muito respeito e transparência. Aqui me sinto valorizada e feliz”, finaliza.

