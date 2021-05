Semana da Enfermagem em Artur Nogueira destaca trabalho de profissionais na pandemia

Imunização ocorre sistema drive-thru e no Espaço Mãe e Filho, das 9h às 11h e das 13h às 14h, nesta quarta e quinta-feira, dias 12 e 13

Artur Nogueira conta com tenda drive-thru para a aplicação da 1ª dose da vacina contra a Covid-19 para as pessoas com comorbidades de 55 a 59 anos nesta quarta, 12, e quinta-feira,13. Para comprovar as doenças pré-existentes, será necessário apresentar carta médica e/ou exames e receitas. Serão vacinados somente aqueles que possuem comorbidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde (veja lista abaixo).

As vacinas também estarão disponíveis para a 1ª dose dos idosos maiores de 60 anos que ainda não se imunizaram. A Secretaria de Saúde do município orienta que, antes da aplicação da dose nas salas de vacina ou no sistema drive-thru, o munícipe realize um pré-cadastro, junto ao site Vacina Já, a fim de acelerar o processo da imunização.

A aplicação dentro do carro acontece das 9h às 11h e das 13h às 14h, em uma tenda instalada em frente à Unidade Básica de Saúde (UBS) Terezinha Vicensotti, no Jardim Conservani. As doses contra o coronavírus também estarão disponíveis para essa população na sala de vacina do Espaço Mãe e Filho, a partir de quarta-feira, 12, das 9h às 11h e das 13h às 14h, e mediante agendamento.

COMORBIDADES RECONHECIDAS

Insuficiência cardíaca

Cor-pulmonale e hipertensão pulmonar

Cardiopatia hipertensiva

Síndrome coronariana

Valvopatias

Miocardiopatias e pericardopatias

Doença da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas

Arritmias cardíacas

Cardiopatias congênitas no adulto

Próteses valvares e dispositivos cardíaco implantados

Diabetes mellitus

Pneumopatias crônicas graves

Hipertensão arterial resistente

Hipertensão artéria estágio 3

Hipertensão artéria estágio 1 e 2 com lesão e órgão alvo

Doença cerebrovascular

Doença renal crônica

Imunossuprimidos

Anemia falciforme

Obesidade mórbida

Cirrose hepática

HIV

AGENDAMENTO E PRÉ-CADASTRO

Para receber a vacina no sistema drive-thru ou a aplicação da 2ª dose, não é necessário agendamento. No entanto, a aplicação da 1ª dose nas salas de vacina requer agendamento prévio, que pode ser realizado pelos telefones da Unidade Básica de Saúde (UBS) Terezinha Vicensotti (3877-2146) e Espaço Mãe e Filho (3877-3751).

Uma vez feito, o pré-cadastro no site Vacina Já (https://vacinaja.sp.gov.br/) garante uma economia de até 90% no atendimento de cada pessoa apta a se vacinar. O preenchimento do formulário não é obrigatório e não funciona como agendamento, mas contribui para evitar filas nos postos de vacinação.

No dia da vacina, além dos comprovantes das comorbidades, se fará necessária a apresentação do Registro Geral (RG), comprovante de residência, CPF, e, principalmente, o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).