Secretaria de Segurança e Polícia Civil realizam reunião com educadores de Jaguariúna neste sábado, 15

Nem mesmo a chuva impediu os amantes de futsal de acompanhar a abertura da Taça EPTV Campinas de Futebol e o jogo de estreia entre Jaguariúna e Valinhos, no Ginásio Caio Pompeo de Toledo, o Azulão, na noite desta sexta-feira, 14. A competição que reúne 23 equipes promete agitar toda a região com jogos em diferentes cidades.

Nesta noite mais que especial, os alunos dos programas de esporte da Secretaria de Esporte e Lazer de Jaguariúna deram um show na abertura. Crianças, adolescentes, adultos e a melhor idade fizeram bonito com muita animação, disposição e alegria.

Presentes no evento, o prefeito de Jaguariúna e presidente do Conselho da RMC, Gustavo Reis, e o secretário de Esportes e Lazer, Rafael Blanco, ficam felizes em receber mais uma abertura do evento no município. “Além disso, é muito satisfatório apresentar para 23 cidades o que tem sido desenvolvido em Jaguariúna com os nossos programas Primeiros Passos, Proativ e Viva melhor”, diz Gustavo.

Abertura da Taça EPTV: Jaguariúna perde no jogo de estreia

A equipe jaguariunense que estreou nesta noite, logo após a abertura, infelizmente finalizou com um placar negativo. Com o placar de 3×2, Valinhos se saiu melhor no primeiro jogo da competição.

O jogo foi acirrado. O primeiro tempo terminou 2×1 para Valinhos. No segundo tempo o time adversário saiu a frente, marcando mais um e somente nos minutos finais Jaguariúna marcou o segundo gol, finalizando com o placar de 3×2.

O próximo jogo de Jaguariúna ocorre na segunda-feira, 24, às 20h15, em Pinhalzinho, contra o time de Campinas.

Os jogos da Taça EPTV serão disputados às segundas e quintas-feiras, de 17 de abril a 22 de junho. A semifinal está prevista para o dia 26 de junho (quinta-feira) e os jogos de 3º e 4º lugares e a final acontecem no dia 1º de julho (sábado), com transmissão da EPTV para a região.

Veja os grupos da primeira fase:

Grupo A

Indaiatuba

Elias Fausto

Hortolândia

Grupo B

Engenheiro Coelho

Americana

Artur Nogueira

Monte Mor

Grupo C

Iracemápolis

Charqueada

Santa Barbara D’Oeste

Limeira

Grupo D

Louveira

Lindóia

Águas de Lindóia

Grupo E

Campinas

Jaguariúna

Valinhos

Grupo F

Santo Antônio da Posse

Amparo

Pinhalzinho

Grupo G

Pedreira

Mogi Guaçu

Espírito Santo do Pinhal

Sistema de disputa

As equipes foram divididas em sete grupos. São cinco chaves com três cidades e duas com quatro equipes.

Na primeira fase, todos integrantes do grupo se enfrentam em turno único. Os dois primeiros de cada grupo avançam para a segunda fase. No caso dos grupos com quatro times, os terceiros também se classificam.

Depois, na segunda etapa, são quatro chaves com quatro times. A partir da terceira fase a disputa passa a ser em sistema eliminatório, em jogo único nas quartas de final, nas semifinais e na final, além da decisão de terceiro e quarto colocados.

