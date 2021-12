Saúde realiza mais de 240 mil atendimentos em 2021

O bairro mais populoso de Holambra volta a ser palco da feira noturna mais saborosa da região, a “Quinta-Feira de Sabores”, realizada no entorno da Praça dos Imigrantes, próxima à caixa d’água. A atividade, que havia sido suspensa em março de 2020 em função da pandemia da Covid-19, segue sendo realizada às quintas-feiras, das 17h às 22h, com entrada gratuita. Para a retomada da atração está prevista uma apresentação especial da Orquestra de Viola Caipira do município.

Criada em julho de 2018, além de barracas tradicionais como as de frutas, verduras e legumes, a feira conta com a comercialização de produtos como temperos, itens alimentícios típicos de Minas Gerais e do Nordeste do país, grãos e embutidos. A atividade possui também uma grande variedade de opções gastronômicas, com lanches na brasa, massas artesanais, comidas de culinária regional, entre outros.

“Estamos muito entusiasmados com essa retomada e seguindo, com muito rigor, todos os protocolos sanitários para que a atividade ocorra com muita segurança para expositores e frequentadores”, explica a diretora municipal de Turismo e Cultura, Alessandra Carati. “Voltamos com força total e com diversas novidades: contamos agora também com barracas que comercializam vinhos, comida turca e até sorvete na chapa. Vale a pena conferir”.