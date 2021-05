Saúde de Jaguariúna testou 20% da população para Covid-19, com 5,9% de casos positivos

Com proposta de serviços financeiros sem burocracia, banco digital inaugura hub de atendimento para a população local

O banco digital Agibank anuncia sua chegada em Jaguariúna com a inauguração de seu primeiro ponto de atendimento na cidade. Entre os serviços financeiros disponíveis estão a abertura de conta corrente sem taxa de manutenção, cartão de débito e crédito, linhas de crédito, investimentos, consórcios e seguros.

Com origem no Rio Grande do Sul, o Agibank tem investido em sua expansão nacional. Atualmente, conta com mais de 720 pontos físicos em todo o Brasil e pretende chegar a mais de mil unidades até 2023. O banco é reconhecido por unir canais digitais, como aplicativo, internet banking, chat online e central de relacionamento com atendimento presencial, ampliando as possibilidades de interação com diversos perfis de clientes.

“Estamos indo na contramão dos grandes bancos, que têm diminuído as unidades físicas no país. Nossa proposta é ir além da venda de serviços e atuar de forma consultiva para atender as diferentes necessidades dos nossos clientes”, explica o Diretor de Negócios do Agibank, Glauber Correa. “Nem todos são nativos digitais, como o público 50+, que hoje compõe a maioria de nossa carteira de clientes. Entendemos que a inclusão acontece a partir da educação financeira e digital e, por isso, continuamos apostando no “olho no olho” para alcançar quem precisa de um atendimento mais próximo, quem demanda apoio na hora de realizar uma operação”, comenta.

Segundo pesquisa do Instituto Locomotiva, de 2019, o Brasil conta com 45 milhões de desbancarizados. Para atender esse público e alavancar seu acesso a serviços bancários, o Agibank planeja manter o ritmo de crescimento em todo o país, e deve anunciar a inauguração de outros pontos físicos ainda este ano. “Além de levar nossos produtos e serviços à população, também geramos novos empregos”, destaca Correa.

A nova loja está localizada na Rua Cândido Bueno, nº 1080, Sala 10, no centro de Jaguariúna. Para mais informações, os telefones para contato são: (19) 3311-0288 e (19) 3311-0289.