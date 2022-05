Saúde de Jaguariúna amplia pontos de vacinação contra Covid

A segunda edição do Mutirão da Saúde realizou quase 300 atendimentos no último sábado, 28, em Jaguariúna. No total, foram 277 mulheres atendidas em exames de ginecologia nas unidades básicas de saúde (UBSs) Cruzeiro do Sul e Florianópolis.

Segundo balanço divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, foi registrado um número elevado de pessoas que faltaram aos exames. Foram 76 pacientes que agendaram consulta, mas não compareceram durante o mutirão (27,4% do total de atendimentos no sábado).

“Isso é ruim porque as pessoas que agendam e depois não comparecem para as consultas acabam tirando a vaga de outras pessoas que poderiam ser atendidas”, lembra a secretária de Saúde de Jaguariúna, Maria do Carmo de Oliveira Pelisão. “Por isso, pedimos que as pessoas só façam o agendamento se têm certeza que poderão comparecer para a consulta”, completa Maria do Carmo.

Na primeira edição do Mutirão da Saúde, realizada no dia 21 de maio, também com serviço ginecológico, quase 150 mulheres foram atendidas na UBS Miguel Martini.

Além de passar pelo médico, as mulheres também realizam exames preventivos. Novos mutirões ainda deverão ser feitos ao longo dos próximos meses, conforme a necessidade.

De acordo com a Secretaria de Saúde, o objetivo dos mutirões é amenizar os impactos caudados pela pandemia, reduzindo a demanda reprimida.