Saúde aplica primeira, segunda e terceira doses da vacina contra Covid em Jaguariúna

O governador ainda anunciou as duplicações da rodovia Jaguariúna-Santo Antonio de Posse e da Rodovia Aziz Lian (SP-107)

Com a presença do governador João Doria e do prefeito Gustavo Reis, além de outras autoridades, a Prefeitura de Jaguariúna e o Governo do Estado inauguraram na sexta-feira, 07, o Centro de Educação Infantil Profª Deize Mabel Haite de Oliveira, na região do Capotuna. A nova unidade terá 108 vagas para crianças de zero a três anos de idade e contará com período integral.

Além da entrega da nova creche em Jaguariúna, Doria também assinou o autorizo para a construção de três escolas (duas em Campinas e uma em Mogi Mirim), além de duas creches (em Amparo e Serra Negra).

O governador ainda anunciou as duplicações da rodovia Jaguariúna-Santo Antonio de Posse e da Rodovia Aziz Lian (SP-107), que liga Jaguariúna a Holambra e Artur Nogueira. Doria ainda liberou mais R$7,5 milhões em recursos do Estado para Jaguariúna na área de pavimentação de vias públicas.

“Esse é um governo municipalista e nós respeitamos os municípios. Não há nenhum município no Estado de São Paulo que não tenha recebido robustos investimentos ao longo desses três anos de gestão, nas mais diversas áreas”, disse Doria.

O secretário Rossieli Soares ressaltou os investimentos do estado na Educação e destacou o trabalho feito por Jaguariúna no setor. “Jaguariúna tem feito um trabalho na educação fantástico, não só na educação infantil mas também em toda a primeira etapa, especialmente do primeiro aso quinto ano”, disse o secretário estadual.

“Com mais essa unidade, agora temos 16 centros de educação infantil (CEIs) e ainda vamos entregar em breve a creche do bairro Ipê, que já está em obras”, disse o prefeito Gustavo Reis. “Muito obrigado, governador Doria, pelo carinho e respeito com Jaguariúna e nossa região”.

Durante a cerimônia de inauguração da creche, a família da professora Deize Mabel, que dá nome à nova unidade, também foi homenageada.

A creche

São nove salas de atividades para 36 crianças de Berçário I, 36 crianças de Berçário II e outras 36 crianças do Maternal. A unidade está localizada na Avenida Alexandre Marion, 301, na Vila 12 de Setembro. A unidade foi construída com recursos do Governo do Estado e teve o investimento de R$ 1,6 milhão.

A nova creche tem área de 813,78m², dividida em nove salas de atividades, repouso para berçário, fraldário, lactário, sala de uso múltiplo, sanitários para funcionários e alunos, lavanderia, cozinha, despensas, refeitório, sala para educadores, copa para funcionários, diretoria e secretaria.

Em fevereiro de 2020, foi inaugurada a creche do Cruzeiro do Sul (Centro de Educação Infantil “Dr. José Bonifácio Coutinho Nogueira”), a maior da cidade, com capacidade para 400 crianças.

A atual administração também viabilizou as creches do Berlim e Nova Jaguariúna, e uma unidade no bairro Florianópolis também deve ser realizada.