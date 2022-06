Sábado tem apresentação de dança no Teatro de Jaguariúna

Evento online gratuito acontece no dia 22 de junho pela plataforma Zoom

Como lidar com os comportamentos desafiadores dos adolescentes? Esse será o tema da palestra online da psicóloga e pedagoga Bete Rodrigues, marcada para o dia 22 de junho, às 19h30, pelo Zoom. O evento é gratuito e os interessados em participar devem ligar para o CNA Jaguariúna (19 3837 1322 / 19 98924 3907 – WhatsApp) para obter o link. A palestra será aberta ao público, com foco em pais, responsáveis, educadores e professores.

Bete Rodrigues vai falar sobre Disciplina Positiva: Como lidar com os comportamentos desafiadores dos adolescentes? Com esse tema, ela irá debater assuntos como: por que os adolescentes fazem o que fazem? Parece que vivem no mundo deles e não querem nossa presença lá. Como lidar com tantos desafios no dia a dia com meu filho adolescente?

Partindo do questionamento de como os pais podem ajudar seus filhos a desenvolverem habilidades de vida e prepará-los para o futuro, Bete apresentará exemplos reais de situações desafiadoras com os adolescentes e como podemos utilizar algumas ferramentas da Disciplina Positiva com os mesmos.

Bete Rodrigues



Bete Rodrigues é mãe há 25 anos e é professora há mais de 30 anos. Formada em Letras (PUC- SP), tem mestrado em Linguística Aplicada (LAEL- PUC/ SP), e atualmente é palestrante, coach para pais, consultora em educação e professora da COGEAE- PUC/SP desde 2006. Tem larga experiência como professora, coordenadora e diretora pedagógica em diferentes contextos (escolas de línguas, escolas particulares e públicas, ONGs).

É Trainer em Disciplina Positiva para profissionais da Educação e da Saúde certificada pela Positive Discipline Association e tradutora dos livros Disciplina Positiva, Disciplina Positiva em sala de aula, Disciplina Positiva para crianças de 0 a 3 anos, Disciplina Positiva para crianças de 3 a 6 anos, Disciplina Positiva para adolescentes, Disciplina Positiva de A-Z entre outros materiais pela Ed. Manole.

SERVIÇO

Palestrante: Bete Rodrigues

Data: 22 de junho de 2022

Onde: Online no Zoom

Link de participação: Entrar em contato com CNA Jaguariúna

Rua Amapá, 23, Galeria Ramos – Jaguariúna/SP

Telefone: (19) 3837 1322

WhatsApp: (19) 98924 3907

E-mail: jaguariú[email protected]

www.cna.com.br/jaguariuna