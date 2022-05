Rubens Cury é o novo Secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de SP

A previsão é que as temperaturas mínimas cheguem a 1º C em algumas regiões do estado, inclusive com possibilidade de geada nas áreas mais serranas



A Defesa Civil do Estado de São Paulo alerta toda a população para uma onda de frio que atingirá o estado a partir desta terça-feira, 17. Segundo dados do Centro de Gerenciamento de Emergência (CGE), uma massa de ar frio de origem polar deve avançar por São Paulo derrubando as temperaturas, com mínimas previstas de até 1º C, na Serra da Mantiqueira.

No Capital, as temperaturas mínimas podem chegar a 6º C, menor registro para o mês de maio, desde 1990. Já interior do estado a região norte merece atenção, com mínima prevista de 3º C para Ribeirão Preto e 5ºC para São José do Rio Preto. Já no litoral sul a previsão será de frio intenso, com temperatura mínima de 10º C, além de ventos de até 75 KM/h, o que aumenta a sensação de frio.

Recomendações

A Defesa Civil Estadual recomenda que as defesas civis municipais permaneçam atentas e reforcem a divulgação de informações para alertar a população, visando a adoção de medidas de autoproteção.

Orientações à toda população

A queda abrupta de temperatura intensifica a sensação de frio, aumentando o risco de incidentes e danos à saúde. No frio extremo, as pessoas podem sofrer de hipotermia e, devido à diminuição das chuvas e redução da umidade relativa do ar, doenças que atacam o aparelho respiratório. Crianças e idosos são mais suscetíveis às doenças agravadas pelo frio. Mantenha-os agasalhados.

Em virtude das doenças oportunistas que incidem mais no período do frio (gripe, resfriado, pneumonia e meningite), é essencial tomar medidas simples como evitar locais fechados e de grande circulação de pessoas, além de higienizar frequentemente as mãos.

Também recomendamos especial atenção às pessoas mais vulneráveis, como as em situação de rua. O Governo do Estado e o Fundo Social de São Paulo iniciaram, no dia 10, a Campanha Inverno Solidário 2022, com a arrecadação de cobertores. As doações poderão ser feitas nos pontos de coleta instalados nas estações de trens e metrô, terminais de ônibus da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU) e unidades do Poupatempo. A Defesa Civil participa da ação recolhendo doações e auxiliando na distribuição dos itens doados.

Para obter mais orientações sobre o que fazer antes, durante e depois ao período de baixas temperaturas e, também, os demais tipos de desastres, a Defesa Civil mantém o aplicativo Alerta SP, disponível para download nos sistemas Android e IOS.

Para mais informações ou pedidos de entrevista, entre em contato pelo e-mail

[email protected] ou pelo telefone 11-2193-8612/8613