Região de Campinas gerou mais de 11 mil empregos em abril

Estudo da Fundação Seade aponta que a Região de Campinas registrou a criação de 11.585 mil empregos formais no mês de abril de 2023 em relação ao mês anterior, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – Caged. Os novos postos de trabalho se dividiram pelos seguintes setores: agricultura (2.725), construção (69) serviços (5.949), indústria (1.923) e comércio (919).

LEIA TAMBÉM:

No Estado de São Paulo o aumento do emprego formal foi de 0,4% no mês de abril em relação ao mês anterior, com a geração de 55 mil novos postos de trabalho. Na somatória dos quatro primeiros meses do ano, foram criadas 190 mil vagas no Estado, de acordo com o Caged.

Houve variação positiva na agricultura (1,1%), na construção (0,9%), nos serviços (0,4%) na indústria (0,4%) e no comércio (0,3%). Em números absolutos, estão assim distribuídos: agricultura, pecuária e pesca (3.716); indústria (9.339); construção (6.686); comércio (7.425); e serviços (27.744). Neste último, merecem destaque os segmentos de transporte, armazenagem e correio (8 mil) e saúde humana e serviços sociais (6 mil).

Confira aqui os dados completos da região e, também, os específicos.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui